Zvezda serije “Kljun” Ivana Vuković za HELLO! otkriva sa kojim našim glumcem je već 14 godina u ljubavi

Ivana Vuković o borbi protiv treme, prelomnim životnim događajima i ljubavi koja traje 14 godina

Da nije serija, Ivana Vuković bila bi poštovana glumica koja, kada se kamere ugase, živi potpuno običan život, daleko od intervjua i slikanja za novine. Samo bi istinski filmofili znali da je još pre deset godina dobila nagradu „Carica Teodora“ za ulogu u „Sestrama“, i da je isto priznanje osvojila prošle sezone za rolu u ostvarenju „Moj jutarnji smeh“. Međutim, televizija donosi posebnu vrstu popularnosti. Kako to izgleda Ivana je mogla da nasluti dok su se prikazivale serije „Močvara“ i „12 reči“, gde je imala zanimljive uloge, ali je ono pravo stiglo kad je na „Novoj“ krenuo aktuelni projekat „Kljun“. Na pitanje da li ju je zbunilo ovoliko interesovanje odgovara:

‒ Malo jeste, mada mi je bilo jasno da glavna uloga u seriji izaziva mnogo veću pažnju od svega što sam do sada radila. Ipak, nisam znala šta to zapravo znači, pa sebe zateknem kako u intervjuima ponavljam neke teme, a možda je to okej, jer me one očigledno okupiraju. Više volim spontane razgovore, kada se ne opterećujem mogućnošću da će neko zapamtiti šta sam rekla, a onda se pitati „šta li je time mislila“. Ne mogu da kažem da mi sve ovo što se događa ne prija, ali nekad osećam tremu, koja me sputava da jasno formulišem stvari koje želim da kažem.

Luka Šarac

Kako ste vi, rođena Kragujevčanka, odlučili da glumu studirate u Novom Sadu?

‒ Novi Sad mi je bio blizak jer je u njemu već bila moja mlađa sestra Lila, koja je išla u dizajnersku školu. Kada sam završila srednju muzičku, nisam prošla na prijemnom ni u Beogradu ni u Novom Sadu, pa sam godinu dana sačekala. Radila sam u kafiću i malo na televiziji jer nisam stigla da spremim prijemni za književnost, a onda sam 2006. odmah ušla u uži krug u Novom Sadu, pa u Beogradu nisam ni otišla na prijemni. Zahvalna sam što sam upisala glumu u klasi profesorke Jasne Đuričić i što sam studirala, živela i odrastala sa mojim klasićima, a sada prijateljima Milicom Janevski, Milicom Mimom Trifunović, Tijanom Marković, Draganom Dabović, Dimitrijem Dinićem, Mladenom Soviljem, Jovanom Živanovićem, Jovanom Belobrkovićem i Filipom Đurićem. Od svih nas Novosađanin je samo Živanović, tako da smo praktično svi bili u istoj situaciji i time više upućeni jedni na druge.

Luka Šarac

Ivana Nikolić za HELLO! o suprugu Stefanu i sinu Vuku

Kako ste doživeli prelazak u Beograd?

‒ Veza sa Beogradom počela je na kraju druge godine, kada smo Dragana Dabović i ja dobile uloge u seriji „Na terapiji“. To mi je bila prva televizijska uloga, a kasnije sam igrala u filmu „Sestre“. Bila sam i na kastingu za predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu „Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu)“, ali sam ostala u komadima koje sam igrala u Novom Sadu, sve dok se nisu ugasili. Dugo sam bila na relaciji između Beograda i Novog Sada i zbog toga što je tu živeo moj dečko, sadašnji muž, koji je završio glumu u klasi Borisa Isakovića.

Kako je moguće da ni „Gugl“ ne zna da vam je suprug glumac?

‒ Da, Stefan Trifunović. (smeh) Budući da je on iz Mionice, a ja iz Kragujevca, najracionalnije nam je izgledalo da živimo u Beogradu, tu smo već imali posla. Sreli smo se kada sam ja upisala Akademiju u Novom Sadu, a on završavao. Zajedno smo 14 godina, a naš sin Vuk ima tri.

Ceo intervju sa glumicom Ivanom Vuković pronađite u najnovijem broju magazina HELLO! koji je u prodaji od 29. oktobra!

Hello!