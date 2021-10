Sloboda Mićalović ekskluzivno za HELLO!: Nema tog hajlajtera koji će čoveku dati unutrašnji sjaj, on mora da dođe iz nas

Sloboda Mićalović za HELLO! otkriva kako odoleva “diktaturi” lepote, zašto smatra da u životu uvek treba rizikovati i u čemu se sastoji savršena nega duha i tela

Dugo nije davala intervjue, čak ni izjave za medije. Ponekad bi neku informaciju koju je smatrala bitnom saopštila preko društvenih mreža, i to bi bilo sve. Verovatno bi ta priča još trajala da pored filmske i pozorišne nije preuzela ulogu zaštitnog lica dobro poznate “Nivea Cellular” linije proizvoda. Izvrsna prilika da čujemo ne samo kako se Sloboda Mićalović neguje već i kakva iskustva nosi sa snimanja, koje je savete dobila od starijih koleginica, šta joj se danas dopada, šta ne... Na opasku da se savršeno uklopila u zahtev čuvenog kozmetičkog giganta da ga predstavlja simbol autentične i prirodne ženstvenosti, Sloboda uz osmeh konstatuje da su takve žene postale retkost i nešto što se ceni, i dodaje:

‒ Sada mi taj fizički momenat mnogo govori o karakteru osobe, o njenom mentalnom stanju, načinu života… Šta god uradili spolja, ipak ono unutra pokreće celu priču. To je kao kada nam na snimanjima kažu “daj mi taj sjaj”. On se ne može dobiti nikakvim hajlajterom, već mora da dođe iz nas, iznutra, i da obasja sve oko sebe.

Sigurno je da će mnogi, gledajući vas, prepoznati upravo taj sjaj.

‒ Vidi se i kad se ne osećam dobro, kada me život “saplete”. Jako je važno da se usaglase ono spolja i ono iznutra, što takođe treba negovati. Ne mogu da živim van sveta, daleko od loših vesti, niti da na njih budem imuna, ali kad god sam u prilici nastojim da sebi i bližnjima svakodnevicu učinim što prijatnijom. Mnogo mi znači što imamo vikendicu u koju odlazimo porodično i sa prijateljima.

U avgustu ste proslavili četrdeseti rođendan...

‒ Mislila sam da će se nešto bitno promeniti, ali se zaista dobro osećam. Živim sada za sada. Ne razmišljam o onome iza ili onome sutra, već sam potpuno u ovom trenutku. Naučila sam da upijam ljude oko sebe, da zapamtim trenutak u kome sam. Uvek sam mislila da lepota predstavlja skup raznih stvari: obrazovanja, zadovoljstva sopstvenim životom, izborima koje smo napravili. Ukoliko su bili loši, važno je da sebi pružiš mogućnost da ih oprostiš. Što se izgleda tiče, nasledila sam crte lica, pa i kožu, ali na njoj je često vrlo jaka filmska i televizijska šminka, nekad i po 12 sati ili duže. Nemamo mi ni produkcijski luksuz, ni vremena da više puta dnevno skinemo kompletnu šminku da bi se lice odmorilo.

Činjenica da imate mimiku dokazuje da za vaš mladalački izgled nije zaslužan botoks.

‒ Često mi kažu “bilo bi dobro da ga staviš, samo malo”, ali u nekim scenama moram da se naljutim. (smeh) Ne mogu se ljutiti sa licem koje nema mimiku. Ja stvarno volim da imam bore. Kad smo već pomenuli Moniku, bilo mi je fascinantno što sam videla da one na njenom licu zaista postoje. Frustrira me što “moramo da budemo mlade, lepe, zategnute”. Ne, ne moramo. Moj karakter se menja, život me je promenio i nabolje i na lošije, neke stvari su se desile, pa su ostavile tragove. Smejalice se ne zovu uzalud tako. Da, želim da ih imam, jer se smejem. Zaista mislim da je došao poslednji trenutak da se odupremo tom “moraš”. Nemam ništa protiv tretmana, bilo da je mezoterapija, PRP ili nešto drugo, ali koža treba da se maže, hrani, da joj se posveti pažnja. Imala sam sreću da mi je filmska šminkerka Cana, koja, nažalost, više nije među živima, još dok sam radila svoj prvi film “Zonu Zamfirovu” rekla: “Nemoj da ti je palo na pamet da sada, sa dvadeset godina, ne počneš da se neguješ”. Milena Dravić mi je isto poručila, kao i Danica Maksimović.

Da li ste na nekom režimu ishrane?

‒ Nisam fanatik koji nikada ne pojede nešto slatko ili „brzu hranu“, ali uglavnom se hranim zdravo i treniram tri puta nedeljno. Pijem neverovatno mnogo vode jer je moj organizam traži, a volim i čajeve. Ponovo se vraćamo na to da mora sve zajedno. Kada sam snimala film u Kazahstanu, koji je dobio mnoštvo nagrada širom Evrope, videla sam da se tamo čaj konzumira u ogromnim količinama i bukvalno uz sve. Kod njih je normalno da se zajedno pije vino i čaj, šampanjac i čaj. Gde god da odete, videćete veliki bokal sa čajem, uglavnom hladnim.

Vaše ćerke su na korak do puberteta. Šta vam je važno da ih što pre naučite, a odnosi se na negu?

