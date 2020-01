Danas je najsrećniji dan u životu Slobode Mićalović

Najsrećniji dan u životu Slobode Mićalović

Rođenje dece je najvažniji događaj u životu svakog roditelja,a majke posebno. Momenat kada to maleno biće dođe na svet menja aposlutno sve, i čini se kao da život pre nije ni postojao, odnosno, da tek sada dolazi njegov pravi smisao.

Poznati glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković postali su roditelji bliznakinja 29. januara 2010. godine. Devojčicama su dali imena Mila i Vera, a o svojim naslednicima retko govore za medije i njihove fotografije nikada ne objavljuju na društvenim mrežama. Ipak, ponosna mama nije odolela da njihov deseti rođendan ne obeleži i na društvenim mrežama. Ona se uz njihovu zajedničku fotografiju naslednicama obratila emotivnim rečima.

– Čuvam najjače. Zauvek vas volim najviše na svetu! Srećne mi bile – napisala je glumica,a onda i dodala da je današnji dan najsrećniji dan u njenom životu.

– 29.1. -najsrećniji dan u mom životu – poručila je Sloboda.

Ovaj poznati glumački par se upoznao na snimanju filma “Zona Zamfirova“. Oboje su tada bili zauzeti – Vojin je bio u braku sa novinarkom Natašom Milovanović, a Sloboda u vezi sa rediteljem Jugom Radivojevićem. Romansu su započeli tek nakon što je glumac stavio tačku na brak, a glumica na svoju vezu, a venčali su se nakon šest godina zabavljanja. Roditeljstvo im je oboma bilo velika želja, a Sloboda je neposredno pre nego što je oboledanjeno da je u drugom stanju, istakla da je spremna za ulogu majke i da priželjkuje veliku porodicu.

– Prva privatna želja, za koju je došlo vreme, jeste da imam veću porodicu, da rađam decu! Volela bih puno dece, ali mislim da će troje biti taman. Ja sam pre svega žena pa tek onda glumica – rekla je Sloboda tada.

Glumica o ćerkama retko govori, a jednom prilikom je objasnila da zajednička odluka da ćerke ne eksponiraju u medijima.

– Njih već sada opterećuje to što smo mi poznati i što se ljudi slikaju s nama. Potrebno je da polako uvodite decu u vaš život. Ne mogu da ih sačuvam od toga. One se nekada obraduju kada se vide u novinama. To su momenti kada nas paparaci negde uhvate, pa njima mora da se bluruje lice. Tada me pitaju zašto imaju kockice na licu. Bude im milo što su u novinama, ali sačekaću da same kažu “mama, volela bih da se slikam sa tobom” ili “tata, želim da budem sa tobom u emisiji” – rekla je glumica jednom prilikom.