Kaja Ostojić o bračnom brodolomu: Još uvek se nismo sudski razveli, prijatelji ne možemo da budemo

Pevačica Katarina Kaja Ostojić poslednjih nekoliko nedelja u žiži je javnosti zbog razvoda od svetski poznatog di-džeja Džunior Džeka. Ovim povodom, ali i da bi predstavila svoju novu pesmu “Plagijat”, Kaja je bila gošća u današnjem izdanju emisije “Premijera – Vikend specijal”.

Na samom početku, voditelji su je upitali kako podnosi sve ovo što joj se dešava.

– Kako sam? Pa znate šta, bitno je da se dobro slikam (smeh). Okej sam. Biću diplomata i da ne detaljišem previše, ali samo ja znam kako sam. Bitno je da se dobro slikam i da sam smršala koje kilo – rekla je Kaja, a onda i otkrila šta se zapravo desilo među njima:

– Greška je što nismo mi to odmah podelili sa javnošću, a ono što se priča, 5 posto je tačno i to da smo se razveli. Sudski još nismo, ali nismo zajedno dva meseca. Nikad nisam želela da prezentovanjem svoje neke tužne priče skupljam poene kod publike, ali u šali umem da kažem da sigurno imam neke čireve na želucu. Ja uvek gledam da držim dobru atmosferu, gde god da sam, bračna zajednica, prijateljstvo… Nije tu bilo skandala, samo naša greška što nismo odmah saopštili. Ljudi su to totalno pogrešno protumačili, mirno smo se rastali, u okej smo odnosu, ne možemo biti prijatelji u ovom trenutku. Ali ja nikad ne bih dozvolila da kažem nešto loše o nekome sa kim sam provela osam godina, jer bih pljunula po sebi.

Spekulisalo se da je pevačica u vezi sa poznatim fudbalerom, a ona je istakla da je srećna sada koliko može da bude.

– Opekla sam se zato što sam svoj privatan život iznela u javnost i ovo mi teško pada što se sada dešava. Ja sam srećna koliko mogu biti srećna u ovakvoj situaciji i ne želim više zaista nikada da pričam o svom privatnom životu jer je to meni sada dragoceno – zaključila je pevačica, penosi Pink.