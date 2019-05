Ana Stanić predstavila maksi singl “Izgubljeno proleće”

Ana Stanić je nakon veselog singla “Holivud” predstavila maksi singl “Izgubljeno proleće” sa tri nove pesme, tri balade ” Dužan si mi ostao”, “Slepo” i Bolesni”.

Ana je u Dorćol platzu medijima, kolegama, ljubiteljima njene muzike uživo u pratnji benda ” Electric Funks”, ženskog “Wonderstrings” kvarteta i uz DJ podršku producenta Mete izvela nove pesme, i na oduševljenje mnogobrojnih prisutnih otpevala i neke stare hitove. Najavila je i solistički koncert za jesen, 24.oktobra u Centru za kulturu “Vlada Divljan”, i da joj je čast što će 30.maja u Sava Centru pevati na koncertu posvećenom Aresnu Dediću.

– Naziv kao kontrast onoga što se od proleća očekuje i onoga što ove pesme nose kao osnovno raspoloženje. Od slepe ljubavi za koju se do kraja borimo, preko nemogućnosti da se napusti ljubav do te mere da oboje postajete bolesni, do konačnog napuštanja ljubavi jer je neko ostao dužan i nema povratka. Osim mene koja sam kompletan autor, saradnici su mladi producent i aranžer Meta na dve pesme i Vukašin Marković kao aranžer na trećoj – izjavila je Ana koja je zadovoljna prvom reakcijom publike.

Oduševljeni fanovi koji su imali privilegiju da prisustvuju promociji, uživali su u mini koncertu kao i mnogobrojni Anini prijatelji među kojima i Danijela i Stefan Buzurović, Nina Badrić, Marija Tarlać, Boško Jakovljević, Kal, Zoe Kida, Branko Rosić, Tamara Paunović, Radmila Hrustanović…