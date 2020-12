Sin Veljka Ražnatovića, Željko, najmlađi je i najomiljeniji član porodice Ražnatović. Svi žele da ga čuvaju i uživaju da mu ugađaju – od roditelja, preko baka, tetki pa do porodicnih prijatelja. A kako su porodice Ražnatović i Rodić mnogobrojne, ne manjka mu ni pažnje ni ljubavi, a izgleda ni poklona.

Najmlađi Ražnatović je od rođenja dobio brojne darove. Baka Ceca Ražnatović mu je kupila radosnicu u plavoj boji, sa ispisanim imenom Željko, gde će beležiti sve važne trenutke njegovog odrastanja. Dobio je i posebnu nosiljku oslikanu tigirićma, a sada je tata Veljko otkrio da je sinu poklonio nešto zaista posebno.

Sin Veljka Ražnatovića je pravi mali šmeker

Naime, mladi bokser je na ” Instagramu ” otkrio šta je poklonio svom nasledniku. U pitanju su slatke, žute cipelice, koje je Cecin sin svojevremeno i sam nosio kada je bio uzrasta malog Željka.

– Nekad moje bejaše – napisao je Veljko.

Veljko Ražnatović – sin mu u život doneo beskrajnu radost

Veljko Ražnatović ima tek 23 godine, a ovu važnu životnu ulogu prihvatio je s velikom radošću i uživa u prvim danima roditeljstva.

– Lidija, moja tetka, ima četvoro dece, svi su mlađi od mene, posebno dva blizanca, tako da sam upoznat sa svim stvarima oko bebe. Svi oni koji nemaju decu videće kad budu imali, nekako je to samo tvoje, kifla tvoja… Jedva čekaš to sve da radiš, ne može da se upoređuje ni sa čim – rekao je on nedavno.