Drugi sin Veljka i Bogdane Ražnatović zvaće se Krstan, evo i po kome

Sin Veljka Ražnatovića Željko dobio je ime po njegovom pokojnom ocu Željku Ražnatoviću Arkanu. Otkako je javnost saznala da će u porodični dom Ražnatovića na Dedinju stići pojačanje ‒ dečak po imenu Krstan, nameće se pitanje po kome će drugi Veljkov sin dobiti ime.

‒ Osećam se kao i prvi put, samo još blagoslovenije. Hvala dragom Bogu. Ne mogu da kažem da mi to ne daje vetar u leđa, ali sa snagom se rodiš ili ne, to je prosto tako ‒ priznao je Veljko za „Telegraf“ i otkrio zašto su se Bogdana i on odlučili za ovo retko, ali veoma lepo ime.

‒ Krstan je posebno staro srpsko ime. Unikatno je, nije često ime, što je svakako još bolje za nas. Ja sam Veljko, i nikada me nisu zvali po nadimku, pa smatram da ni moj sin neće imati nadimak. Krstan je dovoljno.