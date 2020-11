Britanska princeza Šarlot uspela je tako mala, sa svega pet godina, da načisto pomrsi konce u kraljevskoj porodici. Kraljica Elizabeta II bukvalno je sada “bačena” na muke. Engleska štampa bruji o najnovijim saznanjima koja stižu sa kraljevskog dvora, a javnost jedva čeka da čuje rasplet. Naime, pre samo nekoliko dana pojavila se informacija da će se u narednih šest meseci desiti i zvanična predaja krune, pa će princ Čarls (71) konačno zameniti svoju majku na tronu.

Iako je svesna da je vreme za povlačenje sa trona, kraljica ne želi da svoje dužnosti u potpunosti preda sinu.

– Kraljica nije najsrećnija što mora da preda svoju vladavinu. Mislim da ona to ne želi, ali će doći do trenutka kada će monarhiju predati sinu. I kako će ga onda pogledati u oči i reći mu da neće biti kralj – pita se čuveni biograf Robert Džobson. Međutim, najnovije informacije navode da postoji još jedan razlog zbog koga Elizabeta II još uvek ne želi da ode sa trona, a on je britanska princeza Šarlot. Kako piše magazin “Marie Claire”, predaja krune bi zbog svega toga, ipak, mogla biti odložena.

Ćerka princa Vilijama i Kejt Midlton, četvrta je u redu za krunu i ujedno prva princeza čije se mesto u redu nije promenilo nakon što se rodio njen mlađi brat, princ Luis. Prema sporazumu iz 2011. godine, britanska princeza Šarlot je postala ravnopravna naslednica krune, što do tada nije bio slučaj. Otkako je donesen sporazum, Šarlot je nesvesno napravila prekretnicu u istoriji britanske kraljevske porodice i tako načisto pomrsla konce Elizabeti.

Kraljica je svesna da će Šarlot u budućnosti imati sve više odgovornosti i smatra da nije vreme da se sada povuče. Ona želi da učvrsti put svojoj praunuki i osigura joj budućnost, što sve dovodi do zaključka da će Britanija, ipak, barem još neko vreme, sačekati da dođe do mene na njenom tronu. Princ Čarls očajan je posle svega, a nejgova supruga Kamila veoma je besna na kraljicu.