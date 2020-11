Britanska kraljica Elizabeta II čitave godine na meti je novinara sa pitanjem – kada će napustiti tron? Iako se iz kraljevske porodice sve do sada niko nije oglašavao, spekulisalo se ko bi mogao da je nasledi. Nakon što je svoju vladavinu započela 1952. godine i što je 2015. službeno postala najduže vladajući britanski monarh u istoriji, izgleda da je stigao kraj njene ere. Prema pisanju mnogih stranih medija, biograf kraljevske porodice Robert Džobson otkriva ko će i kada preuzeti krunu od Elizabete.

Robert ističe da će za tačno šest meseci doći do konačne smene na britanskom tronu i da će Elizabeti preuzeti njen sin i prvi u redu za krunu, princ Čarls. Priprema za primopredaju je, navodno, već počela. Tokom narednih šest meseci Čarls će polako dobijati sve više posla kako bi se navikao na nove dužnosti i preuzimanje trona. Ali on, ipak, neće biti u potpunosti samo njegov, jer britanska kraljica Elizabeta II to ne može da podnese.

– Kraljica nije najsrećnija što mora da preda svoju vladavinu. Mislim da ona to ne želi, ali će doći do trenutka kada će monarhiju predati sinu. I kako će ga onda pogledati u oči i reći mu da neće biti kralj – pita se čuveni biograf Robert Džobson.

To u stvari znači da Elizabeta zvanično nikada i neće otići u penziju. Ona će i dalje da obavlja neke kraljevske dužnosti, ali bez svoje dugogodišnje titule. Kako ističu neki mediji, kraljica je alergična na reč abdikacija pa nije ni čudo što će svom kraljevstvu služiti dok je živa. Ostaje da vidimo da li će tako zaista i biti.