Princ Čarls i Kamila Parker (73) ma koliko se trudili uvek će biti manje omiljene osobe britanske kraljevske porodice. I danas, kada mediji bruje o tome kako je došlo vreme da se kraljica Elizabeta II povuče sa trona, javnost ne želi da je na istom zameni njen sin. Informacija da je Kamila konačno dočekala svojih pet minuta kada će zablistati na prestolu uz svog supruga, samo je na kratko unela sreću u njen život.

Naime, prema pisanju britanskih tabloida princ Čarls i Kamila su očajni, jer je vojvotkinji dijagnostikovana smrtonosna bolest. Lekari su joj dijagnostikovali tumor na jetri i zabranili alkohol. Ironično, zar ne? Ceo život je snažno želela da dođe na presto, a sada kada je konačno došlo vreme i za to, supruga princa Čarlsa umire.

Princ Čarls i Kamila voleli su se od rane mladosti

Čini se da koliko god se trudila, Kamila svojim postupcima čini da je javnost okarakteriše kao oholu, zlu i proračunatu ženu. Vojvoda i vojvotkinja od Kornvela od kako su se venčali aprila 2005. godine, u Kapeli Svetog Đorđa u zamku Vindzor jednostavno se ne razdvajaju. Toga dana njihovi roditelji nisu prisustvovali venčanju — umesto njih, tu su bili Čarlsov sin princ Vilijam i Kamilin sin, ali se kraljica sa suprugom kasnije priključila i organizovala svečani prijem.

– Kamila je prerano ušla u Čarlsov život – rečenica je koja se mnogo puta može pročitati u skoro svim tekstovima britanske štampe o slavnom paru. Njih dvoje navodno su se upoznali sredinom 1971. godine, kada je ona imala 24, a on 23 godine. Veoma brzo su postali bliski prijatelji i počeli da se zabavljaju. Početkom 1973. Čarls je postao član Kraljevske ratne mornarice i ukrcao se na prekookeanski brod. Tada je njihova ljubav stavljena na pauzu. Ubrzo po Čarlsovom povratku, usledio je raskid, tvrde strani mediji, a biografi ne mogu da se slože oko toga šta je bio pravi razlog.

– Kamila je prerano ušla u život prestolonaslednika. On je sa druge strane nije ni pitao da ga čeka dok je na putu – tvrdi Robert Lejsi, jedan od najcenjenijih osoba koje su se bavile životom princa Čarlsa.

Iste godine, Kamila se verila sa svojim bivšim dečkom — Endruom Parkerom Boulsom. Tokom svih godina braka, kružile su priče da su princ Čarls i Kamila obnovili vezu. Ipak, 1981. godine princ Čarls zaprosio je Dajanu Spenser. Endru Parker Bouls uskoro se razveo od Kamile, a 1996. konačno su se rastali i Čarls i Dajana. U godinama koje su usledile, Kamila je bila prinčeva nezvanična pratilja na raznim događajima, a 1999. prvi put su se zvanično pojavili kao par.

Nesrećna Dajana oduvek je znala da je muž vara

Za tačno mesec dana 31. svgusta navršiće se 23 godine otkako je tragično izgubila svoj život princeza Dajana, miljenica Britanaca i celog sveta. U trenutku nesreće imala je samo 38. godina. Inspektor Ken Verfi, jedan od šefova Dajaninog obezbeđenja, pre četiri godine objavio je knjigu sećanja “Pažljivo čuvana tajna”. U svom delu on do detalja govori o svemu što je princeza proživljavala u braku sa Čarlsom.

– Dajana nikada zvanično nije bila obaveštena o aferi svog supruga s bivšom devojkom, ženom koju je smatrao svojom srodnom dušom Kamilom. Nije ni trebalo da joj kažu… Sva posluga u palati Kensingoton je znala za to i bilo je nemoguće da se ona pravi da ne zna. Gotovo svi gosti na proslavi su takođe znali. Oni su se okupili da bi proslavili 40. rođendan Kamiline mlađe sestre Anabel Eliot… Na putu ka Ričmondu princ je jasno stavio Dajani do znanja da nije srećan zbog njenog prisustva zadirkujući je čitavim putem – deo je iz pomenute knjige.

Ken piše da je Dajana na skoro svakom koraku kada se najmanje nadala naletala na princa Čarlsa i Kamilu kako udubljeni jedno u drugo razgovaraju. Bila je razočarana, bila je besna. Često se glasom bunim besa obraćala Čarlsu u prisustvu svog obezbeđenja:

– Kako si mogao to da mi uradiš!

Čarls je sa druge strane izgledao kao čovek bez emocija. Ali Dajana nije bila emotivno jaka. Bila je mlada žena i majka koja je očajnički želela da je njen muž voli.

– Kamilu je zvala “rotvajler”, ako ju je ikada i spomenula. Nije da je Dajana odustale od borbe za naklonost svog muža, ali jednostavno joj je više bilo muka da se bori svakog dana. “Dođe vreme kad ti jednostavno više nije stalo” rekla mi je tiho – priseća se autor ovog dela i član Dajaninog obezbeđenja.

Krah braka Dajane i Čarlsa otvorio je vrata Kamili Parker Bouls

Do zvaničnog odvajanja Lejdi Di i princa Čarsla došlo je posle nesreće na polo meču 1990. godine. Čarls je pao s konja i slomio ruku. Dajana je bila pored njega u bolnici. Otišla je nakon što joj je Čarls rekao da ne želi njeno prisustvo. Nekoliko minuta kasnije stigla je Kamila.

– Dok smo se vozili do Londona, Dajana mi je priznala, tiho i tužno, bez bilo kakve histerije i apsolutno odnučna, da je to bila kap koja je prelila čašu. Više nije bila spremna da bilo šta pokuša da bi spasila brak – rekao je Ken, a istorija koja se danas prepričava zaista je to i donela. Miljenica Britanca i čitavog sveta polako je odlazila u svoj život, u kome nije bilo mesta za Čarlsa.

Nažalost, kada se njen život tragično ugasio tog kobnog 31. avgusta 1997 godine, velika vrata otvorila su se Kamili Parker. Ali, sudbina je i sada ponovo odigrala poslednji potez.