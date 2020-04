Princ Luis danas puni dve godine!

Ponosni roditelji princ Vilijam i Kejt Midlton i ove godine objavili su set novih fotografija preslatkog slavljenika.

Fotografije, koje su u rekordnom roku obišle planetu, načisto su očarale svet.

Seriju spontanih slika koje su nastale u bašti Kensingtonske palate snimila je niko drugi do mama Kejt.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Kensington Palace (@kensingtonroyal) дана 22. Апр 2020. у 2:30 PDT

Maleni princ obučen je u kariranu košulju i vidno uživa u zadatku oslikavanja papira duginim bojama na svojim ručicama.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Kensington Palace (@kensingtonroyal) дана 23. Апр 2020. у 12:00 PDT

– Hvala svima na divnim čestitkama povodom rođendana princa Luisa. Vojvoda i vojvotkinja od Kembridža sa zadovoljstvom sa vama dele nove fotografije princa Luisa, koje je vojvotkinja uslikala tokom Aprila – stoji u zvaničnoj poruci na Instagram profilu Vilijama i Kejt.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Kensington Palace (@kensingtonroyal) дана 22. Апр 2020. у 2:30 PDT

Princ Luis ovako će proslaviti svoj drugi rođendan

A nedeljma unazad britanska štampa piđe o rođendanima u kraljevskoj porodici. Pre samo dva dana kraljica Elizabeta II proslavila je svoj 94. rođendan. A nakon princa Luisa, očekuje se i slavlje u čast prvog rođendana malog Arčija.

Kako je na snazi vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, slavlje princa Luisa ove godine će izostati, barem ono kome bi prisustvovali ostali članovi porodice.

Kejt Midlton je u nedavnom intervjuu za BBC priznala da je veoma teško u izolaciji održati kontakt sa najbližima i to iz jednog razloga.

– Vilijamovi roditelji, kao i moji, žarko žele da vdie decu i da malo popričaju sa njima preko video poziva, ali je to kod nas nemoguće. Neću da lažem, ali sa Lusiom koji ima dve godine to je neizvodljivo – priznala je Kejt, a princ Vilijam je na to dodao:

– Iz nekog razloga on samo vidi ono crveno dugme, gde je slušalica, i samo želi da ga pritisne i tako se poziv prekine.

Princ Luis od mame Kejt dobio je prelepu tortu

A kako su rođendani za Kejt Midlton izuzetno važni, ona se trudi da svaki detalj bude savršen, čak i kada nema velike pompe i slavlja.

Poseban akcenat stavlja se na slavljenikovu tortu.

– Obožavam da pravim tortu – rekla je nedavno Kejt, prenosi britanski “Hello!” i dodala:

– To je nekako postalo tradicionalno. I ja ostanem satima, nekada i posle ponoći sa smešnim količinama mešavine kolača i glazure i uvek svega napravim previše. Ali, ja to obožavam da radim.

Rođenani su oduvek bili veoma važne proslave za Kejt, koja je odrasla pomažući svojim roditeljima u vođenju njhovog porodičnog biznisa- Od dekoracije do organizacije zabavnih igara, Kejt ima dragoceno i veliko iskustvo, tako da i te kako ume da napravi savršen i poseban rođendan.

Zato je i ove godine, kao i prethodnih, svet jedva čekao da ugleda nove fotografije kraljevskog člana porodice. Jer, nekako je postalo tradicija da vojvotkinja na dan rođendana objavljuje najnovije slike svojih mališana.