Branka Veselinović: Još uvek mogu da pišem, mislim i dišem

Branka Veselinović uručila je nagradu “Branke i Mlađe Veselinović” Fondacije JDP za najbolje glumačko ostvarenje Nenadu Jezdiću, kao i svoju knjigu.

U svom maniru, s puno energije, ljubavi i elena, iako u 101. godini, Branka je pozdravila sve prisutne na svečanoj dodeli godišnjih nagrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

– Mnogo sam uzbuđena u ovoj divnoj našoj kući. Mlađa je gore, a ja sam ovde sa vama. Napunila sam 100 godina tako da vas molim za aplauz. Moja prijateljica Desanka je uvek govorila: “Daj vam Bože moje godine, jer ja u vaše više neću moći”.

– Još uvek mogu da pišem, mislim i dišem, da volim i da se dobrom Bogu molim. Ovo sam na licu mesta sklopila rime, a one su i u ovoj mojoj knjizi “O dobroti”. Sav novac od prodaje ja dajem deci kojoj je on potreban. Mlađa i ja nismo imali dece, ali smo se uvek trudili da pomognemo drugoj. Srećni smo što i sad u 101. godini mogu to. Srećna sam što i kada budem jednog dana otišla gore kod Boge, da ova nagrada može još da traje – rekla je divna Branka.

– Malo zbilja, malo šala, srce sam vam moje dala i od srca vam hvala – završila je rimom.