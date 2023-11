Mekana unutra, hrskava spolja: Recept Miljane Gavrilović za slavsku pogaču je jedini koji će vam biti potreban

Recept Miljane Gavrilović za slavsku pogaču oduševiće vas

Miljana Gavrilović odlična je domačica, i više puta delila je recepte sa drugim damama. Jedan se posebno izdvojio, a to je recept za slavsku pogaču, koja uvek ispadne hrskava spolja, a mekana unutra. Ata Images

Sastojci

400 ml vode

20 g kvasca

2 kašike kokosovog šećera

850 g brašna

malo soli

Za ukrase





150 g brašna

50 do 70 ml vode Shutterstock

Priprema

U dubljoj posudi glumica pomeša 400 ml vode, kvasac i kokosov šećer, pa ostavi da odstoji toliko da kvasac krene da narasta. Potom u posudu sipa smesu sa kvascem, pa postepeno dodaje brašno, sa dve kašičice soli. Umesi testo da bude glatko i sačeka da odstoji.

Nakon toga premesi testo i ostavi ga pokrivenog još sat do dva – Miljana za to vreme pravi ukrase. Kad to završi, u manju posudu sipa 150 g brašna i malo soli i doda oko 50-70 ml vode tek toliko da zamesi testo. Ona nikada ne dodaje gustin. Instagram

– Nauljite ruke ili ih navlažite vodom, podelite testo i jedan deo iskoristite recimo za pravljenje pletenice, jedan za slova ili krstiće. Možete kupiti namenske modle za slavski kolač i napraviti ukrase na taj način – objašnjavala je glumica svojevremeno.

Nakon što je testo nadošlo, premesi ga još jednom, raseče ga u obliku krsta i ređa ukrase.

– Umutite 4-5 kašika maslinovog ulja, par kašika vode i kašiku meda i premažite ceo kolač. Posuti susamom po želji i peći u tepsiji kalupa 24 cm u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko sat vremena – objasnila je Miljana, koja nakon toga pojača na 200 stepeni i peče još oko 15-20 minuta. Shutterstock