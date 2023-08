Slavica Rokvić i njene kulinarske majstorije: Poći će vam voda na usta kad vidite šta je spremila

Slavica Rokvić ne prestaje da oduševljava pratioce na Instagramu. Supruga folk legende Marinka Rokvića između ostalog otkriva kako se snalazi u kuhinji, a ovoga puta predstavlja recept za gastronomsku deliciju koja, kako kaže, miluje i stomak i sva čula. Instagram

- Mogu vam reći da sam se baš iznenadila koliko vas je zainteresovano za ovu moju kulinarsku egzibiciju. Ispunjavam obećanje, kačim recept ovog zdravog i ukusnog jela. Prilikom današnje vizite baštice, išla sam da obiđem luk. Ugledah kelj i kelerabu, pa mi prođe kroz glavu da bih mogla nešto da napravim od njih za ručak. Bila sam posebno nadahnuta za inovacije – otkrila je Slavica.

- Dok sam uzimala potrebno povrće iz frižidera, ugledah i boraniju koju nisam iskoristila pre neki dan. Predhodno veče sam izvadila iz zamrzivača malo pilećeg mesa koje sam izdinstala, pa redom dodavala seckani praziluk (što više to bolje, jer je on zadužen za gustinu variva), šargarepu na kolutove, malo dinstala, pa dodala seckanu boraniju i na kockice krompir. Nalivala vodicom, stavila so po ukusu, kurkumu, malo začina. Kelj sam kratko obarila, sitno iseckala i dodala ostalom povrću u šerpu da se kuva.

- U bašti u samom njenom ćošku ubrala sam i mlade koprive koje su dale punoću ukusa ovom jelu. A tu je i tušt koji sam letos stavila u zamrzivač. Sve se to krčkalo na tihoj temperaturi. Svaki sastojak variva pustio je svoje predivne sokove i aromu - objašnjava Slavica. Instagram

Pred kraj, neizostavni sitno seckani beli luk, peršunov i celerov list pre serviranja. Zdravo, jednostavno jelo koje miluje želudac i creva - napisala je na kraju objave supruga Marinka Rokvića i otkrila da je kelerabu iskoristila za bogatu vitaminsku salatu.