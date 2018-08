Egocentrična kraljica popa: Madona na udaru kritika zbog govora u čast Arete Frenklin

Za jedan od najjačih utisaka sa dodele MTV nagrada u Njujorku zaslužna je kraljica popa. Madoni zameraju što je tokom govora posvećenog Areti Frenklin više pričala o sebi nego o preminuloj muzičkoj divi. Među nagrađenima su Kamila Kabeljo, Ariana Grande, Dženifer Lopez, Rita Ora,, Avići, Kardi Bi, „Imedžin dregons“…

A post shared by Lorraine Schwartz (@lorraineschwartz) on Aug 20, 2018 at 7:01pm PDT



Očekivan omaž Areti Frenklin, na prvom okupljanju njenih kolega posle smrti legendarne pevačice ostavljen je za finiš dodele MTV nagrada, održanoj u Njujorku, prenosi RTS.

Govor je održala Madona koja se tokom 10-minutnog izlaganja setila svojih početaka, audicije na kojoj je pevala Aretin hit (You Make Me Feel Like A Natural Woman), odlaska u Pariz i povratka u SAD kako bi naučila da svira gitaru…

-Sve je to vodilo ka tome da postanem jedna od najvećih pop zvezda na planeti. Ništa od toga ne bi se desilo bez naše velike dame soula. Dovela me je tu gde sam sada i znam da je (Areta) uticala na mnoge ljude koji su u ovoj prostoriji večeras, rekla je Madona i zahvalila Areti još jednom.

A post shared by Vulture (@vulture) on Aug 20, 2018 at 8:45pm PDT



Na društvenim usledile su salve kritika u kojima korisnici negoduju zbog sadržaja govora, odabira govornika, Madonine odevne kombinacije…

Najvažniju nagradu noćas je u Njujorku dobila mlada pevačica Kamila Kabeljo koja je otišla sa priznanjem za najbolji video-spot godine – za hit Havana. Kamila je proglašena i za umetnika godine.

Najbolju dens numeru imali su pokojni Avići i Rita Ora (Lonely Together). Nagrađena je i Ariana Grande u kategoriji pop numera (No Tears Left to Cry).

Statuete astronauta dobili su i Niki Minaž (najbolja hip-hop numera: Chun-Li), „Imedžin dregons“ (najbolja rok numera: Whatever It Takes), Kardi Bi (najbolji novi umetnik), Dženifer Lopez, Di-džej Kaled i Kardi Bi za najbolju saradnju…