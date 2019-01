Bredli Kuper na listi: Američko udruženje reditelja objavilo nominacije

Povezane vesti



Američko udruženje reditelja (Direktors Guild of America- DGA) objavilo je nominacije za svoju 71. ceremoniju dodele nagrada, među kojima su reditelji Bredli Kuper, Alfonso Kuaron i Spajk Li.

Alfonso Kuaron je nominovan za svoju crno-belu dramu “Roma”, Bredli Kuper za film “Zvezda je rođena”, a Spajk Li za svoj film “BlacKkKlansman”.

Ostale dve rediteljske nominacije su Piter Fareli za film “Zelena knjiga” i Adam Makej za “Vajs” (Vice) biografski film o bivšem američkom potpredsedniku Diku Čejniju. Nagrade DGA spadaju među one koje mogu da predvide oskarovske nominacije za najboljeg reditelja, a moguće i za najbolji film.



Samo se jednom dogodilo u poslednjih deset godina, od kada je američka filmska akademija proširila svoju kategoriju za najbolji film, da reditelj koga je nominovao DGA nije takođe imao film nominovan za najbolji film na Oskarima. Jedini izuzetak je bio triler Dejvida Finčera iz 2011. godine “Muškarci koji mrze žene” (Girl With the Dragon Tattoo).

Nagrade DGA će biti uručene na ceremoniji 2. februara u Los Anđelesu.