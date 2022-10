Ipak ništa od pomirenja: Vilijam hteo da se sastane sa Harijem, on ga odbio ovim rečima

Odnos Vilijama i Harija intrigira javnost

Odnos između prinčeva Vilijama i Harija već neko vreme je narušen, a o razlogu distanciranja često se polemiše, pogotovo otkako je knjiga “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown” ugledala svetlost dana.

U pomenutoj knjizi navodi se da je novi princ od Velsa pokušao da dopre do mlađeg brata. Hari je u početku bio otvoren da za pomirenje sa Vilijamom, ali je odbio njegovu ponudu jer se zabrinuo da će vest o njihovom susretu procuriti zahvaljujući kraljevskom osoblju.

Guliver Getty Images

U odlomku iz knjige koji je objavljen u listu “Daily Mail”, autorka Valentina Lou piše: "Dan nakon emitovanja dokumentarca, Vilijam je bratu poslao poruku da ga pita može li da dođe da ga vidi. U početku je Hari bio za, ali je ponovo pričao sa Vilijamom i pitao ga ko bi sve morao da zna za njihov razgovor, ako do njega dođe. Vilijam je objasnio da će morati da počisti svoj raspored, što bi značilo da kaže svojoj privatnoj sekretarici. U tom trenutku Hari mu je rekao: Nemoj dolaziti."

Guliver Getty Images

"Bio je toliko zabrinut da će Vilijamov tim otkriti posetu novinarima da radije nije hteo da vidi brata nego da rizikuje to da dospe u novine", napisala je autorka u knjizi i dodala da je neuspeh pokušaja da se sretnu licem u lice došla kao "srceparajuća" vest za ljude bliske obojici prinčeva. Valentina Lou je istakla kako je nekim članovima kraljevske porodice komunikacija postala teška zbog visokog nivoa nadzora.

Getty Images

Sahrana kraljice Elizabete nakratko je zbližila braću, međutim, izvori bliski palati kažu da će ovo privremeno primirje trajati samo dok Hari ne objavi memoare, od kojih strahuje cela kraljevska porodica.