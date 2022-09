Poslednje putovanje: Kovčeg sa posmrtnim ostacima kraljice Elizabete napustio zamak Balmoral (foto)

Kovčeg sa posmrtnim ostacima kraljice Elizabete napustio zamak Balmoral

Kraljica Elizabeta krenula je na svoje poslednje putovanje. Dostojanstveno i bez velike pompe, crna limuzina sa kovčegom prekrivenim zastavom u prepodnevnim časovima napustila je zamak Balmoral i krenula do glavnog grada Škotske, Edinburga. Tu je i venac od belog cveća, njenih omiljenih dalija, vresa, đurđevka, ukrasnog graška. U pratnji su samo dve osobe – Elizabetina ćerka princeza Ana i viceadmiral ser Tim Lorens.

Kraljica će poslednji put proći kroz Aberdin i još neka mesta koja je rado posećivala. Građani će se oprostiti od nje, a potom će nastaviti dalje, prema Edinburgu i palati Holirud, gde će ostati do ponedeljka ujutru. Prva služba biće održana u lokalnoj katedrali Sent Džil. Zatim će se pored njenog kovčega naredna 24 sata smenjivati članovi porodice, uključujući i novog kralja Čarlsa III.

U utorak, u popodnevnim časovima, kovčeg će krenuti put Londona, najpre do Bakingemske palate, a onda i do Vestminsterske opatije, gde će biti izložen pet dana, sve do sahrane, zakazane za ponedeljak, 19. septembar u Vindzoru.