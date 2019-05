Princ Hari i Megan Markl zatrpani čestitkama iz celog sveta

Nakon što je javnost napokon dočekala srećnu vest da je rođen naslednik princa Harija i Megan Markl, čestitke ne prestaju da pristižu. I dok su retki imali priliku da čestitaju uživo srećnim roditeljima, većina njih se odlučila za javne objave putem društvenih mreža.

Tako je bliska prijateljica Megan Markl, ujedno jedna od najlepših žena sveta Prijanka Čopra, samo nekoliko sati pre negoli se uputila na crveni tepih Met Gale, objavila na svom Instagram Storiju screenshot objave sa službenog Instagram profila Megan Markl i princa Harija, na kojoj je pisalo: ‘Rodio se dečak!’. Ona je tek dodala: ‘Čestitam M & H’.

Čestitkama se pridružio i glumac Patrik Džej Adams, koji je s Megan Markl glumio u popularnoj seriji ‘Suits’, a koji se nada kako će njegova ćerka uskoro početi da se družiti s Meganinim sinom.

On je na Tviteru napisao: “Upravo sam čuo divne vesti da je svet postao bogatiji za jedno malo biće od 3,2 kilograma. Šaljem svu ljubav ovog sveta njemu i njegovim neverovatnim roditeljima. I sam sam pre sedam meseci shvatio kako se sve promeni kada postaneš roditelj, zato ne mogu biti srećniji što su Megan i Hari krenuli u ovu pustolovinu.”

Just heard that the world just got heavier by 7 pounds and 3 ounces. Much love to him and his incredible parents. Learned first hand 7 months ago how transformational becoming a parent is and couldn’t be happier for Meghan and Harry as they begin this adventure. #playdatesoon — Patrick J Adams (@halfadams) May 6, 2019

Čestitka je osvanula i na službenom profilu televizijske serije ‘Suits’.

– Cela ‘Suits’ porodica šalje najbolje želje vojvodi i vojvotkinji od Saseksa, princu Hariju i Megan Markle, povodom rođenja njihovog sina!

The entire #Suits family sends their congratulations to The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan Markle, on the birth of their baby boy! 💙 https://t.co/tayfmGEm8Y — Suits (@Suits_USA) May 6, 2019

Priliku da čestita svojoj prijateljici i dugogodišnjoj koleginici, nije propustila ni glumica Sara Raferti, koja je bila među zvanicima i na kraljevskom venčanju prošle godine.

‘Srca su nam puna zbog lepog i zdravog dečaka! Šaljem vam ljubav i dobre želje i sve blagoslove ovog sveta sada, ali i svaki dan.’

Hearts are leaping for a beautiful, wondrous and healthy baby boy! Sending much love and wishes for every blessing across the pond today and everyday! ❤️ — Sarah Rafferty (@sarahgrafferty) May 6, 2019

Verojatno najposebnija čestitka bila je ona bivše američke prve dame Mišel Obame koja, kako je napisala, ne može da dočeka trenutak da upozna malenog dečaka.

‘Čestitke Megan i Hari! Barak i ja smo presrećni zbog vas i ne možemo da dočekamo da ga upoznamo!’

Congratulations, Meghan and Harry! Barack and I are so thrilled for both of you and can't wait to meet him. #RoyalBaby https://t.co/mfE7uc6ooV — Michelle Obama (@MichelleObama) May 6, 2019

Među ostalima, čestitkama se pridružila i voditeljka Elen Dedženeris, koja nije propustila priliku da bude duhovita: ‘Kraljevska beba napokon je stigla! Čestitam vam Megan Markl i prinče Hari. Ova je beba sedma u nasleđu za tron, što je ludo, jer trenutno sam i ja sama sedma na redu ispred kioska za izradu ključeva.’