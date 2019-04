Poseban poklon: Šta je Kejt Midlton dobila od kraljice Elizabete za osmu godišnjicu braka

Dugo se nagađalo koja je vojvotkinja draža kraljici Elizabeti, ali sudeći po poslednjem gestu vladarke Velike Britanije, Kejt Midlton nema razloga za brigu. Naime, princ Vilijam i vojvotkinja Kejt proslavili su osmu godišnjicu braka, a kraljica se potrudila da ovaj dan za vojvotkinju bude zaista poseban.

Kraljica je suprugu princa Vilijama proglasila damom Velikog krtsta Kraljevskog viktorijanskog reda, najvišim mogućim rangom.

The Queen has been pleased to make the following appointment to the Royal Victorian Order. https://t.co/34sJOY8WYt

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2019