Premium BLACK FRIDAY u XYZ i Maje radnjama: popusti od 25% na najkvalitetnije brendove

Premium Black Friday stigao je u XYZ i Maje prodavnice, donoseći 25% popusta na pažljivo odabrane premium brendove
Akcija je dostupna u radnjama u Galeriji Beograd i BIG Fashion centru u Novom Sadu, kao i online na xyzfashionstore.com i aplikaciji brenda.
Kupci ove godine mogu da očekuju popuste na brendove kao što su Sandro, Maje, BOSS, Ralph Lauren, Marc Jacobs i mnogi drugi. Dodatnu ekskluzivnost donosi Boggi Milano, koji 27. i 28. novembra omogućava 25% popusta na celokupan asortiman.
U okviru izdvojene ponude, kupci mogu pronaći pažljivo odabrane premium komade, od muških kaputa, džempera i farmerki do ženskih torbica, čizama i elegantnih rolki. Među najtraženijim artiklima nalaze se modeli poput Boggi Milano kožnih rukavica, Enterprise Japan patika, Strellson kaputa, Armani Exchange farmerki i Antony Morato džempera, kao i ženskih favorita poput Kurt Geiger torbice, BOSS bootcut farmerki, Eleventy rolke, UGG chunky čizama i Maje kožnog kaputa – dostupnih kako u radnjama, tako i online na xyzfashionstore.com
Premium Black Friday u XYZ i Maje predstavlja idealnu priliku da luksuzni i kvalitetni komadi budu vaši po specijalnim cenama. Bogata ponuda modernih i dugotrajnih artikala čini ovogodišnju akciju savršenim trenutkom za obnovu garderobe ili izbor prazničnih poklona.
Ponuda se ne odnosi na brendove Coach, Longchamp i Golden Goose.
