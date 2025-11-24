Završen 56. Perwoll Fashion Week

Perwoll Fashion Week ponovo je uspeo da pomeri granice modne prezentacije posvetivši svoje 56. izdanje ženi u svoj njenoj slojevitosti. Tokom sedam dana manifestacije, Hangar Luke Beograd bio je mesto susreta mode, umetnosti, društvenog dijaloga i održivih ideja, uz snažnu simboliku ovogodišnje teme - „ONA“.
Publika je imala priliku da vidi revije afirmisanih dizajnera, novih modnih imena i finalista konkursa Fashion Incubator: Re:Think New by Perwoll, kao i da prisustvuje panelima, razgovorima i umetničkim instalacijama posvećenim ženi kao stvaralačkom, pokretačkom i transformativnom biću. Ovogodišnja tema „ONA“ bila je podeljena na pet simboličkih uloga:
-
Žena - Čuvar doma
-
Žena - Majka
-
Žena - Radnica, kreativka i liderka
-
Žena - Harmonija i snaga
-
Žena - Telo sklada i borbe
Svaka uloga je otvarala novi pogled na iskustvo žene, ali zajedno su činile jednu celinu - portret savremene žene koja istovremeno nosi tradiciju, promenu, snagu i nežnost. Specijalnu podršku ovom izdanju pružile su brojne javne ličnosti - umetnice, sportistkinje, glumice, novinarke i autorke, među kojima su: Katarina Radivojević, Nada Šargin, Vanja Ejdus sa ćerkom Sanom, Nina Janković, Lena Bogdanović, Olja Kecojević, Sonja Vasić, Sajsi MC, Zoe Kida, Zejna sa ćerkom Kjarom, Brana Antović Aleksić, Ljiljana Erić, Irena Mišović, Ivanka Dvojaković, Mira Andrić, Tamara Paunović i druge. Svojim prisustvom potvrdile su da moda danas nije samo estetika - već i glas, identitet, iskustvo i društvena odgovornost.
Jedan od centralnih trenutaka bilo je finale konkursa „Fashion Incubator: Re:Think New by Perwoll“, koji je ove godine nosio temu „SECOND SKIN” i okupio veliki broj mladih dizajnera, studenata i diplomaca. Odabrano je 20 finalista, koji su kroz redizajn, reciklažu tekstila i koncept održive mode preispitivali granicu između stvarnog i virtuelnog identiteta. Svaki od njih predstavio je po dve kreacije, uz mentorsku podršku iskusnih modnih stručnjaka. Stručni žiri koji koji čine profesori najvažnijih modnih akademija Ana Trošić Trajković, Sonja Jocić, Tijana Milutinović, Lidija Jovanović i Nenad Radujević, osnivač i direktor Beogradske nedelje mode, izabraće pobednike, koji će biti nagrađeni samostalnom revijom i finansijskom podrškom za izradu kolekcije.
Brend Perwoll i Belgrade Fashion Week zajedno pokazuju da moda može biti više od estetike - ona je platforma za kreativnost, odgovornost i inspiraciju. Održiva moda nije trend budućnosti, već svakodnevna praksa koju brend Perwoll aktivno promoviše, podržavajući mlade dizajnere i stvarajući prostor za njihove inovativne ideje.
Kroz spoj umetnosti i održivosti, Perwoll potvrđuje da je moguće kreirati odeću koja traje, izražava identitet i istovremeno čuva resurse – jer prava moda inspiriše i podseća nas koliko je važno čuvati ono što volimo.
Pročitajte još
Haljina Viktorije Bekam košta samo 4990 dinara, dizajnerka je oblači za sve bitne prilike
Haljina Viktorije Bekam je idealna za sve prilike
22/11/2025Saznajte više
Melanija Tramp zablistala na državnoj večeri u haljini libanskog dizajnera, može se naručiti za 2.580 dolara
Melanija Tram u haljini libanskog kreatora od 2.580 dolara
20/11/2025Saznajte više
Kejt Midlton, princeza koja potpuno transformiše stil „poslovne dame“ jednim odevnim komadom
Kejt Midlton polako ali sigurno transformiše svoj modni stil
19/11/2025Saznajte više
Governors Awards: Prava modna poslastica na nikad smelijem crvenom tepihu, Dženifer oduševila
Governors Awards okupio je brojne poznate ličnosti
18/11/2025Saznajte više
Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima
Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima
16/11/2025Saznajte više
Boško Jakovljević i Dragana Ognjenović oduševili revijama na drugoj večeri 56. Perwoll Fashion Week-a
Drugo veče 56. Perwoll Fashion Week-a
16/11/2025Saznajte više
Komentari (0)