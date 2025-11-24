Završen 56. Perwoll Fashion Week

Perwoll Fashion Week ponovo je uspeo da pomeri granice modne prezentacije posvetivši svoje 56. izdanje ženi u svoj njenoj slojevitosti. Tokom sedam dana manifestacije, Hangar Luke Beograd bio je mesto susreta mode, umetnosti, društvenog dijaloga i održivih ideja, uz snažnu simboliku ovogodišnje teme - „ONA“. Srđan Janjuš

Publika je imala priliku da vidi revije afirmisanih dizajnera, novih modnih imena i finalista konkursa Fashion Incubator: Re:Think New by Perwoll, kao i da prisustvuje panelima, razgovorima i umetničkim instalacijama posvećenim ženi kao stvaralačkom, pokretačkom i transformativnom biću. Ovogodišnja tema „ONA“ bila je podeljena na pet simboličkih uloga:

Žena - Čuvar doma

Žena - Majka

Žena - Radnica, kreativka i liderka

Žena - Harmonija i snaga

Žena - Telo sklada i borbe

Svaka uloga je otvarala novi pogled na iskustvo žene, ali zajedno su činile jednu celinu - portret savremene žene koja istovremeno nosi tradiciju, promenu, snagu i nežnost. Specijalnu podršku ovom izdanju pružile su brojne javne ličnosti - umetnice, sportistkinje, glumice, novinarke i autorke, među kojima su: Katarina Radivojević, Nada Šargin, Vanja Ejdus sa ćerkom Sanom, Nina Janković, Lena Bogdanović, Olja Kecojević, Sonja Vasić, Sajsi MC, Zoe Kida, Zejna sa ćerkom Kjarom, Brana Antović Aleksić, Ljiljana Erić, Irena Mišović, Ivanka Dvojaković, Mira Andrić, Tamara Paunović i druge. Svojim prisustvom potvrdile su da moda danas nije samo estetika - već i glas, identitet, iskustvo i društvena odgovornost. Srđan Janjuš

Jedan od centralnih trenutaka bilo je finale konkursa „Fashion Incubator: Re:Think New by Perwoll“, koji je ove godine nosio temu „SECOND SKIN” i okupio veliki broj mladih dizajnera, studenata i diplomaca. Odabrano je 20 finalista, koji su kroz redizajn, reciklažu tekstila i koncept održive mode preispitivali granicu između stvarnog i virtuelnog identiteta. Svaki od njih predstavio je po dve kreacije, uz mentorsku podršku iskusnih modnih stručnjaka. Stručni žiri koji koji čine profesori najvažnijih modnih akademija Ana Trošić Trajković, Sonja Jocić, Tijana Milutinović, Lidija Jovanović i Nenad Radujević, osnivač i direktor Beogradske nedelje mode, izabraće pobednike, koji će biti nagrađeni samostalnom revijom i finansijskom podrškom za izradu kolekcije.

Brend Perwoll i Belgrade Fashion Week zajedno pokazuju da moda može biti više od estetike - ona je platforma za kreativnost, odgovornost i inspiraciju. Održiva moda nije trend budućnosti, već svakodnevna praksa koju brend Perwoll aktivno promoviše, podržavajući mlade dizajnere i stvarajući prostor za njihove inovativne ideje. Srđan Janjuš

Kroz spoj umetnosti i održivosti, Perwoll potvrđuje da je moguće kreirati odeću koja traje, izražava identitet i istovremeno čuva resurse – jer prava moda inspiriše i podseća nas koliko je važno čuvati ono što volimo. Srđan Janjuš Srđan Janjuš





