Haljina Viktorije Bekam košta samo 4990 dinara, dizajnerka je koristi za sve bitne prilike

Viktorija Bekam ovih dana ne samo da je navijala za novi bend svog najmlađeg sina Kruza na koncertu, već je održala i promociju knjige u svojoj glavnoj prodavnici u ulici Dover, a u četvrtak uveče je našla vremena i da proslavi rođendan svoje mlađe sestre Luiz.
Ako postoji jedna stvar u koju smo sigurni, to je da Viktorija i njena sestra Luiz ne mogu biti bliže. Od vrhunca Viktorijinih kultnih Spajs Girls do ere njenog modnog mogula, Luiz je bila stalna podrška svojoj slavnoj sestri, uprkos činjenici da je uvek vodila privatni život daleko od reflektora.
Deleći mnoštvo fotografija na svojoj izuzetno popularnoj Instagram stranici, Viktorija je izgledala kao da organizuje zabavnu porodičnu večeru u glavnom gradu Velike Britanije za svoju sestru. Zajedno sa majkom i nećakama.
Supruga Dejvida Bekama je pozirala u fantastičnoj maloj crnoj haljini dok se smešila kameri. Sa karamel pramenovima koji su joj padali preko golih ramena, obrubljenim tankim bretelama fantastične haljine, 51-godišnjakinja nikada nije izgledala bolje.
Bivša članica Spajsica je već godinama bila potpuno opsednuta haljinama za nošenje, to je skoro postala njena omiljena modna haljina. Lako je videti zašto - kao modna urednica, rekla bih da je haljina za nošenje vrhunska haljina za nošenje, jer zadržava oblik zahvaljujući ultra fluidnom materijalu. Vešto prianja uz figuru i istovremeno je čini aerodinamičnom, a bretele joj uvek daju izuzetno seksi izgled (ali suptilno).
Pročitajte Viktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti - Harper Bekam je ista mama!
Bekamova je prilično smela kada ga nosi - kombinujući ga sa cipelama sa kaiševima i visokim potpeticama, kao i sa nežnim nakitom. Ako nas pitate, dobro skrojen blejzer uz ovakvu haljinu bez rukava je pun pogodak! Takav osnovni komad daje izgledu dodatnu eleganciju, a takođe pokriva vaše ruke ako ste nervozni zbog toga što ćete pokazati pre više mesa. Takođe može se iskombinovati i kravata kako bi se izgledu dao teatralan, „Sloun Rendžer“ šmek, popularan modni trend za 2025. godinu.
Modna dizajnerka je tokom godina nosila mnoštvo slip haljina bez rukava u toliko nijansi, a mnogima favorit je svakako ona koju je nosila na venčanju svog najstarijeg sina Bruklina sa Nikol Pelc, koje se održalo na porodičnom imanju Pelc u Palm Biču na Floridi 2022. godine. Metalno siva haljina imala je svetlucavu, tečnu teksturu dok je svetlost padala na nju, bila je obrubljena čipkom i imala je senzualan kroj bez leđa.
Haljina Viktorije Bekam viralna je širom sveta zbog pristupačne cene, a savršenog kroja koji istovremeno prikriva i ističe sav višak odnosno atribute. U prodavnicama širom naše zemlje može se naći po veoma povoljnoj ceni od 4990 dinara. Pa ako je već nemate u garderoberu, sad je pravo vreme da je potražite.
