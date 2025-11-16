Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima

Bred Pit što stariji - sve poželjniji. A kako i ne bi kada, iako 18. decembra puni 62. godine, ne prestaje da iznenađuje svojim novim poslovnim poduhvatima. Ovog puta nije reč o novom filmu, već modnoj kolekciji. Kako piše inostrana štampa Bred Pit je lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima.

"Kapsul" kolekcija, koja obično uključuje ograničen broj raznovrsnih odevnih predmeta i dodataka koji se mogu kombinovati, inspirisana je vintaž modelima i logotipima, u potpunosti je Made in Italy i uključuje kape, majice, karirane košulje, džempere i dukserice, prenosi Ansa. Svi komadi brenda, većinom proizvedeni u Toskani, odlikuju se vrhunskim kvalitetom i zanatskom izradom.

Bred Pit, poznat je po svojoj strasti prema Harli-Dejvidson motociklima, pa tako u svojoj garaži čuva kolekciju starih i retkih modela iz fabrike u Milvokiju.

Ova modna inicijativa sledi uspeh luksuznog brenda "God's True Cashmere", koji je Bred Pit 2019. godine pokrenuo sa prijateljicom Set Hari. Posle obilaska Harli-Dejvidson muzeja u Milvokiju, gde je zajedno sa Set Hari istraživao motocikle i vintaž odeću, Pit je odlučio da spoji svoje dve strasti - modu i motocikle i kreira ekskluzivnu modnu liniju. Kolekcija je osmišljena tako da kombinuje klasične komade brenda "God’s True Cashmere" sa prepoznatljivim simbolima Harli-Dejvidson: crnom i narandžastom bojom, logotipima i čuvenim orlom raširenih krila, simbolom snage i slobode među harlijevcima.

Cene novih modela kreću se od 380 dolara za kapu do 2.600 dolara za košulju, a zbog ograničenog broja proizvedenih komada, radi se o pravim kolekcionarskim predmetima. Među najistaknutijim komadima su karirana košulja inspirisana bojama starih motocikala, kašmirska dukserica sa logoom iz 1970-ih Liberty Eagle Edition i vetrovka sa oznakom Number 1, koja slavi titulu vozača Merta Lovila iz šampionata AMA Grand National Championship 1969. godine.

Kako ističu agencije, ovom kolekcijom "Bred Pit dodatno potvrđuje status jedne od najstilizovanijih holivudskih zvezda, čija strast prema motociklima sada dobija i modni izraz".





