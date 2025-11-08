Sindi Kraford u modelu farmerki koji savršeno pristaje svakoj građi tela i svim godinama

Sindi Kraford u februaru 2026. proslaviće jubilarni 60. rođendan, a izgleda kao da ima trideset manje. Pristaje joj bukvalno sve što stavi na sebe, i dalje je jedna od najlepših žena sveta i bez problema bi napravila pometnju na pisti samo da joj tih modnih šetnji nije preko glave.
Danas više voli da sedi u publici i posmatra ćerku Kaju Gerber, svoju sliku, priliku i dostojnu naslednicu, kako reklamira skupocene komade renomiranih kreatora.
Kada nije supermodel, već obična žena, ili u njenom slučaju superžena, Sindi se oblači ležerno i nosi ravnu obuću. Izbegava da se šminka, kao što se vidi na ovim paparaco-fotografijama, nastalim ispred njene kuće u Malibuu.
Imala je omiljenu svakodnevnu garderobu: farmerke, običnu majicu sa printom, maslinastozeleni blejzer i patike. Kežual klasika. Ovog puta odabrala je širi model pantalona, koji je aktuelan poslednjih sezona, a slaže se sa skoro svim komadima. Najpopularnija manekenka svih vremena i danas može da uđe u teksas-šorts, koji je nosila pre više od tri decenije u čuvenoj reklami za osvežavajući napitak, ali ne dajte da vas taj podatak zbuni.
Farmerke u kojima je vidimo mogu slobodno da nose i dame sa viškom kilograma (ili godina, kao u njenom slučaju), tako da su savršen izbor za svaku priliku, posebno u ovom jesenjem periodu.
