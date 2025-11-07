Ove jeseni Zara nudi novu verziju Dajanine haljine kojom je leđa transformisala u najseksepilniji dekolte

Princeza Dajana nosila je ovaj dizajn haljine 1985. godine, tokom premijere filma „Povratak u budućnost“, gde je ostavila glumca Majkla Džej Foksa bez reči. Idealna je za sezonu svadbi, kao i bilo koju drugu svečanu priliku. U pitanju je model koji ispunjava dva zahteva: haljina u boji kafe, jednoj od ključnih boja sezone, kao i haljina koja bi lako mogla ponovo da se upotrebi kasnije na decembarskim sastancima, kao što su poslovne večere ili novogodišnja zabava.

Upravo je Zara, inspirisana jednim od najznačajnijih izgleda žene koja se smatra najfotografisanijom princezom na svetu, princezom Dajanom, donela model koji osvaja na prvi pogled. Ova duga haljina sa okruglim izrezom, otvorenim leđima i metalnim ukrasima dostupna je za 4.990 dinara. Zara schreenshot

Princeza ju je izabrala da prisustvuje premijeri filma "Povratak u budućnost“ u Londonu, pionirski koristeći leđa kao najelegantniji i najsenzualniji izrez, zahvaljujući bisernoj ogrlici koju je nosila sa ovom bordo somotskom haljinom koju je dizajnirala njena voljena Ketrin Voker. Prelepe Dajanine fotografije pogledajte OVDE.

Glumac Majkl Džej Foks, koji je igrao Martija Mekflaja u filmu, prisetio se u emisiji „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ koliko je bio nervozan što je bio tako blizu princeze Dajane na premijeri.

- Sedela je pored mene, svetla su se ugasila, i shvatio sam da sam samo lažno zevanje i ispružena ruka bili udaljeni od toga da izgledam kao da sam na sastanku - našalio se.

Takođe je priznao da je iznenada morao u toalet:

- Samo sam sedeo tamo, pateći. Nisam mogao ništa da joj kažem niti da joj okrenem leđa.

Ta somotska haljina koju je nosila tadašnja supruga princa Čarlsa podsećala je na brojne druge haljine, koje su godinama kasnije dame širom sveta nosile na svečanim dodelama nagrada. Sada je, skoro identična, dostupna i kod nas, istaknuće lepotu vaših leđa, ali ono što je najvažnije bez obzira na svečanu priliku, bićete princeza na svakom koraku. Zara schreenshot Zara schreenshot Zara schreenshot

