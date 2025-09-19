Modna revija SUPERDRY - Velika Britanija u Srbiji – Superdry predstavio kolekciju jesen/zima 25/26

Sinoć je u prelepoj bašti rezidencije britanskog ambasadora u Srbiji održan modni događaj „Modna revija SUPERDRY-Velika Britanija u Srbiji“, u organizaciji Britanske ambasade, kompanije Fashion Company i agencije Fabrika.

Centralni deo večeri bila je revija britanskog brenda Superdry, čija je najnovija kolekcija za sezonu jesen/zima 25/26 oduševila publiku. Kolekcija je prikazala prepoznatljiv spoj britanskog dizajna i urbanog stila, po kojem je Superdry poznat širom sveta I oduševila je sve prisutne zvanice.

Na početku događaja, publici se obratio Nj. E. G-din Edvard Ferguson, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji I između ostalog je izjavio: “Na prvi dan Londonske nedelje mode i u Beogradu slavimo modu kao način da se ljudi povežu preko granica geografije, jezika i kultura. Moda je važan deo britanske savremene ekonomije i predstavlja našu najveću kreativnu industriju.

Brend Superdry je ikona britanske mode i britanskih glavnih ulica. Posle skromnih početaka na štandu u gradu Čeltenamu u Engleskoj, Superdry je sa svojim visokokvalitetnim, savremenim i održivim proizvodima danas prisutan širom sveta, uključujući i Beograd. Ova revija oslikava upravo onakav odnos kakav želimo da gradimo sa Srbijom: moderan, pozitivan i okrenut budućnosti.”



U ime Fashion Company-ja, publici se obratila direktorka marketinga, Ana Rajić, koja je poželela dobrodošlicu svim gostima i posebno se zahvalila Nj. E. G-dinu Edvardu Fergusonu i njegovoj supruzi Kerolajn na gostoprimstvu.

I pred sam početak revije, goste je pozdravila I Vesna Mandić, direktorka agencije Fabrika, koja se zahvalila domaćinima, celom timu Britanske ambasade I Fashion company-u na izuzetnoj saradnji i istakla da je cilj ovog događaja bio da prikažu poznati Britanski brend koji se prodaje u Srbiji.

Atmosferu događaja upotpunila je pažljivo osmišljena produkcija, koja je baštu ambasadorove rezidencije pretvorila u elegantnu modnu pozornicu. Uz dobro osmišljenu muziku i ambijentalno osvetljenje, gosti su I u toku revije I na koktelu po završetku događaja uživali u jedinstvenom spoju britanskog šarma i beogradskog duha. Među zvanicama su se našli brojni predstavnici diplomatskog kora, poznate ličnosti, predstavnici modne i kulturne scene, medija, kao i javnog života, što je događaju dalo dodatnu težinu i značaj, a među kojima su između ostalog bili, glumci Svetlana Ceca Bojković, Vjera Mujović, Anja Alač, Stevan Piale, Tamara Šustić, Ivana Zarić, pevačica Ana Stanić, operska pevačica Jadranka Jovanović, reperka SAJSI MC, modni kreatori Verica Rakočević, Igor Todorović, Tamara Jarić, slikar, Vuk Vidor, kompozitora Aleksandar Simić, brojni blogeri i influenseri…

Pored brojnih poznatih zvanica koje se ne mogu često videti na javnim događajima, jedan od najupečatljivijih momenata bila je pažljivo odabrana publika, sastavljena od urbanog i građanskog Beograda, koja je uživala u prelepoj atmosferi.

Poseban šarm večeri došao je do izražaja kako tokom modne revije, tako i na koktelu, a sve to zahvaljujući izuzetno ljubaznim domaćinima – britanskom ambasadoru NJ.E.Gospodinu Edvardu Fergusonu i njegovoj supruzi Karolini.

Ovim događajem još jednom je potvrđeno da Beograd postaje značajna tačka na mapi modnih zbivanja u regionu, sa prostorom za dalje predstavljanje svetskih trendova i brendova.










