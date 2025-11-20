Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Melanija Tramp zablistala na državnoj večeri u haljini libanskog dizajnera, može se naručiti za 2.580 dolara

Autor: | 20/11/2025

Melanija Tramp još jednom je oduševila svet svojim modnim izborom. Za svečanost koja je organizovana u Beloj kući, održanoj u čast saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, odabrala večernju haljinu sa potpisom “Elie Saab”.

Photo by Win McNamee/Getty Images

 

Dosledna svom elegantnom i minimalističkom stilu, Prva dama Amerike odabrala je jednostavnu ali efektnu haljinu u boji koja bi, tvrde modni stručnjaci, mogla postati boja sezona. Savršeni stajling dopunila je cipelama sa visokom potpeticom, u istoj boji.

Reč je o smaragdno-zelenoj nijansi, koju je kreirao proslavljeni libanski dizajner.

“Sirena” model istakao je siluetu Melanije Tramp, dodatno naglašavajući njen struk. Haljinu je moguće kupiti putem webshopa Farfetch, po ceni od 2580 dolara.

Photo by Chip Somodevilla/Getty Images

 

Sama haljina toliko je upečatljiva da nije bilo potrebe za dodatnim detaljima, pa je tako Melanija Tramp odlučila nositi samo dijamantske minđuše.

Photo by Chip Somodevilla/Getty Images
