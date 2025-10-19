Zavirite u garderober Sare Jo, ovakav sigurno niste videli

Garderober Sare Jovanović kakav niste videli
Sara Jovanović, mlada muzička zvezda, pažnju javnosti privlači kako svojim pesmama i nastupima, tako i atraktivnom pojavom i načinom života.
Pevačica vodi bogat društveni život, često je na putovanjima, a mnoge devojke bez pogovora usvajaju njene savete u pogledu načina šminkanja, nege, pa i modnog stila.
Već nekoliko godina uživa u ljubavi sa slovenačkim koreografom Žigom Soltarom, a kockice su se složile i na ostalim životnim poljima.
Pročitajte Ovo je rodna kuća Vlada Georgieva, danas mu je teško da pređe prag, sve je pusto i prepuno uspomena
Iako se još prošle godine proneo glas da je kupila svoj stan, ona je tek sada potvrdila tu informaciju.
- Kada o nečemu veoma dugo sanjaš, pa se to desi, treba ti vremena da se osvestiš. Divno je kad svoje ljude dovodiš da vide taj tvoj stan i sa njima deliš sreću, mada u tom trenutku postoje zidovi i ništa više. Raduješ se svakom detalju, a podjednako te čine srećnim i lampa i garderober – kazala je u intervjuu za magazin Story, pa otkrila da još uvek traje opremanje životnog prostora.
- Nedavno je stigla i kuhinja. Prošlo je već ne znam koliko dana, a ja sam se i jutros iznenadila kad sam je pogledala, kao da nije moja. Prostorija je manja, pa smo navikli da u tom delu držimo sve čemu još nismo našli mesto, a sada je odjednom tu kuhinja, lepa, bela.
U njenom novom stanu na Dorćolu značajan prostor ostavljen je za garderober, a na svom Instagram profilu Sara Jovanović pokazala je tek deo koji zauzima cipelarnik.
Koja obuća joj je omiljena lako se može zaključiti. Sve je složeno “pod konac”, a koliko pari patika ima verovatno ni sama ne zna.
Slične Vesti
Da li je ovo njeno najbolje izdanje: Sara Jo u haljini koja ne prašta nijednu manu
Haljina Sare Jovanović zapažena na crvenom tepihu
21/11/2024Saznajte više
Teksas od glave do pete: Trend kome su poznate dame rekle veliko da
Teksas od glave do pete ove sezone živi svoj novi život
02/06/2021Saznajte više
Pročitajte još
Kristina Bekvalac bi ovaj komad garderobe zakonom zabranila
Kristina Bekvalac otkrila šta nikada neće poneti na sebi, nikako joj se ne sviđaju
17/10/2025Saznajte više
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku
16/10/2025Saznajte više
Svečano zatvoren jubilarni Serbia Fashion Week: Glamur, emocija i međunarodni sjaj na Petrovaradinskoj tvrđavi
Novi Sad je zablistao u punom sjaju zahvaljujući fascinantnom programu jubilarnog, 25. izdanja Serbia Fashion Week-a
10/10/2025Saznajte više
Ceca Ražnatović održala modnu lekciju: Za nekoliko hiljada dinara izgledajte kao holivudska diva
Ceca Ražnatović na rođendanu Andreja Taškovića blistala je u jednostavnom stajlingu
07/10/2025Saznajte više
Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu, veoma kratka haljina i bele cipele, prilično neobične
Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu pojavila se na prestižnoj reviji brenda Lacoste
06/10/2025Saznajte više
Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week
Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week
05/10/2025Saznajte više
Komentari (0)