Zavirite u garderober Sare Jo, ovakav sigurno niste videli

Sara Jovanović, mlada muzička zvezda, pažnju javnosti privlači kako svojim pesmama i nastupima, tako i atraktivnom pojavom i načinom života.

Pevačica vodi bogat društveni život, često je na putovanjima, a mnoge devojke bez pogovora usvajaju njene savete u pogledu načina šminkanja, nege, pa i modnog stila.

Već nekoliko godina uživa u ljubavi sa slovenačkim koreografom Žigom Soltarom, a kockice su se složile i na ostalim životnim poljima.

Iako se još prošle godine proneo glas da je kupila svoj stan, ona je tek sada potvrdila tu informaciju.

- Kada o nečemu veoma dugo sanjaš, pa se to desi, treba ti vremena da se osvestiš. Divno je kad svoje ljude dovodiš da vide taj tvoj stan i sa njima deliš sreću, mada u tom trenutku postoje zidovi i ništa više. Raduješ se svakom detalju, a podjednako te čine srećnim i lampa i garderober – kazala je u intervjuu za magazin Story, pa otkrila da još uvek traje opremanje životnog prostora.

- Nedavno je stigla i kuhinja. Prošlo je već ne znam koliko dana, a ja sam se i jutros iznenadila kad sam je pogledala, kao da nije moja. Prostorija je manja, pa smo navikli da u tom delu držimo sve čemu još nismo našli mesto, a sada je odjednom tu kuhinja, lepa, bela. Instagram screenshot/sarajoofficial

U njenom novom stanu na Dorćolu značajan prostor ostavljen je za garderober, a na svom Instagram profilu Sara Jovanović pokazala je tek deo koji zauzima cipelarnik. Instagram screenshot/sarajoofficial

Koja obuća joj je omiljena lako se može zaključiti. Sve je složeno “pod konac”, a koliko pari patika ima verovatno ni sama ne zna.

Instagram screenshot/sarajoofficial






