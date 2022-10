Jelenina nosi etiketu luksuzne modne kuće, Saška je svoju sama sašila: Ko je imao lepšu venčanicu? ANKETA

Jelena i Saška, ko je imao lepšu venčanicu

Porodici Đoković nedavno se zvanično pridružio još jedan član. Novakov najmlađi brat Đorđe oženio se voditeljkom i influenserkom Saškom Veselinov, a svadba je trajala duže od Ivkove slave. Za specijalnu priliku mlada je izabrala specijalnu venčanicu – koju je sama kreirala.

Instagram

“Želela sam da za svoje venčanje dizajniram stvari za plažni program. Posvetila sam se kreiranju kupaćih kostima za oba pola, radili smo i na torbama, peškirima i šeširima. Moja kreativnost odvela me je nekoliko koraka dalje i odlučila sam da za svoj dan dizajniram i venčanicu. Bilo mi je važno da bude odmerena, nežna i romantična. Baš kako je i bilo na ceremoniji. Izabrala sam najfiniju svilu svetloroze boje sa predivnom belom čipkom koja je haljini dala posebnu čar. Želela sam da izgledam onako kako se i osećam, kako se i moj muž odnosi prema meni, kao prema princezi” – napisala je na Instagramu.

Instagram

Venčanje je održano u Beogradu, pa ponovljeno na Crnogorskom primorju, a Saška je blistala i zaista je sve bilo kako je zamislila. No, podsetila nas je na još jedno spektakularno venčanje, ono o kojem je u julu 2014. godine pričao ceo svet. Novak i Jelena Đoković na „ludi kamen“ stali su na Svetom Stefanu, a za njenu spektakularnu venčanicu pobrinula se kuća „Alexander McQueen“. Jelena voli modu, znamo kakav je njen stil, ali nije želela ili nije imala vremena da se bavi haljinom, pa je to prepustila ekspertima. Hello!

Koji model venčanice vam se više sviđa?