- Dok sam celo prošle nedelje ujutru sređivala garderobu, shvatila sam da su polovina moje letnje odeće bile haljine od kojih mi je bilo žao što moram da se rastanem. To su komadi koje, uz malo mašte i neprocenjivu pomoć devojaka koje me inspirišu na društvenim mrežama, mislim da mogu da nastavim da nosim tokom hladnijih meseci - istakla je modna urednica španskog portala HELLO! Kristina Gonzales.

Kako biste svoje omiljenje suknje i haljine nosile tokom cele godine, pribegnite sjajnom triku! Spojite ih sa prevelikim pletenim džemperom i uparite sa visokim čizmama i odgovarajućim dodacima.

- To je tehnika koju sam videla kod boho- šik ikona poput Sare Karbanero, a ona transformiše haljine u 2-u-1 odevni predmet, čineći da izgledaju kao savršene midi suknje za jesen - istakla je Kristina.

Boemski izgled

Svetski poznata novinarka Sara, inače poznata kao nekadašnja supruga španskog golmana Ikera Kasiljasa, stilizovala ovu lepršavu, dugu, belu haljinu bez bretela, preko kremastog džempera otvorenog pletenja. To je dobitna kombinacija koja lako može da se zamislim u svačijem garderoberu, uparena sa kaubojskim čizmama i dvostranim smeđim kaputom. Instagram @saracarbonero

Transformacija haljine za zabavu

Odevna kombinacija Sare Karbonero je stilska iluzija, jer iako izgleda kao satenska haljina sa prorezima nošena preko uskog džempera, zapravo je kompletan dizajn Maks Mare iz kolekcije proleće/leto 2025. Ali služi kao inspiracija za primenu ovog trika na naše sopstvene letnje gostujuće odevne kombinacije. Photo by Pablo Cuadra/Getty Images

Sa XL kaišem

Satenska haljina sa životinjskim printom na bretele u ormaru sada može biti odlično uklopljena u jesenjem izdanju.

- Planiram da kopiram njen trik oblačenja crnog džempera preko ove haljine, zajedno sa vintage kaišem sa resama i tamnim čizmama. Savršeno za jedinstven izgled za kancelariju - oduševljeno je zaključila Kristina Gonzales. Instagram @saracarbonero





