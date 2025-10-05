Megan Markl stigla u Pariz i ponovo je u centru pažnje: Svi čekaju sledeći korak i novu odevnu kombinaciju

Megan Markl, supruga princa Harija, stigla je u Evropu, svega nekoliko dana nakon što je njen suprug boravio u domovini.On se, kao što je poznato, sastao sa svojim ocem, kraljem Čarlsom. Istovremeno, nije objavljeno da li je došlo do susreta sa starijim bratom Vilijamom.
Bilo kako bilo, Harijev boravak u Engleskoj, ponovo je podgrejao priče da je upravo Megan Markl bila glavni uzrok razdora u kraljevskoj porodici, kao i da je inicirala preseljenje u Ameriku.
Pročitajte Megan Markl otvorila vrata porodičnog doma u Montesitu, dnevna soba daleko od kraljevskog dvora, na krevetu Hermes prekrivač
Njeno ime poslednjih meseci uglavnom je pominjano zbog serijala “S ljubavlju, Megan”, koji je gromoglasno najavljen, ali nije doživeo uspeh kojem se nadala.
Megan Markl sada je, u punom sjaju, stigla u Pariz. To je, ujedno, njena prva poseta Vojvotkinje od Saseksa Evropi posle više od dve godine. Kako su prnele svetske agencije, na Nedelju mode u Parizu došla je kao podrška Pjerpaolu Pičoliju, novom kreativnom direktoru modne kuće Balenciaga.
U moru svetski poznatih ličnosti, koje su prisustvovale ovom prestižnom događaju, privukla je pažnju prisutnih predstavnika medija, ali i okupljenih zvanica.
Za prvo pojavljivanje u Evropi, posle dužeg vremena, odabrala je luksuzni beli autfit – oversized beli kaput, košulju i široke pantalone, a sve je “začinila” crnim salonkama i diskretnim nakitom.
Kosu je zavezala u elegantnu punđu, naglašavajući sofisticran stil.
Nakon revije se vratila u hotel i presvukla u malu crnu haljinu, u kojoj je otišla na zabavu modne kuće Balenciaga.
Ako se po jutru dan poznaje, nema sumnje da će narednih dana Megan Markl biti glavna tema evropskih, ali i svetskih medija koji prate život slavnih.
