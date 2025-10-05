Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Megan Markl stigla u Pariz i ponovo je u centru pažnje: Svi čekaju sledeći korak i novu odevnu kombinaciju

05/10/2025

Megan Markl, supruga princa Harija, stigla je u Evropu, svega nekoliko dana nakon što je njen suprug boravio u domovini.On se, kao što je poznato, sastao sa svojim ocem, kraljem Čarlsom. Istovremeno, nije objavljeno da li je došlo do susreta sa starijim bratom Vilijamom.

Bilo kako bilo, Harijev boravak u Engleskoj, ponovo je podgrejao priče da je upravo Megan Markl bila glavni uzrok razdora u kraljevskoj porodici, kao i da je inicirala preseljenje u Ameriku.

Njeno ime poslednjih meseci uglavnom je pominjano zbog serijala “S ljubavlju, Megan”, koji je gromoglasno najavljen, ali nije doživeo uspeh kojem se nadala.

Megan Markl sada je, u punom sjaju, stigla u Pariz. To je, ujedno, njena prva poseta Vojvotkinje od Saseksa Evropi posle više od dve godine. Kako su prnele svetske agencije, na Nedelju mode u Parizu došla je kao podrška Pjerpaolu Pičoliju, novom kreativnom direktoru modne kuće Balenciaga.

PPhoto by Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

 

U moru svetski poznatih ličnosti, koje su prisustvovale ovom prestižnom događaju, privukla je pažnju prisutnih predstavnika medija, ali i okupljenih zvanica.

Za prvo pojavljivanje u Evropi, posle dužeg vremena, odabrala je luksuzni beli autfit – oversized beli kaput, košulju i široke pantalone, a sve je “začinila” crnim salonkama i diskretnim nakitom.

Kosu je zavezala u elegantnu punđu, naglašavajući sofisticran stil.

Photo by Vanni Bassetti/Getty Images for Balenciaga

 

Nakon revije se vratila u hotel i presvukla u malu crnu haljinu, u kojoj je otišla na zabavu modne kuće Balenciaga.

PPhoto by Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

 

Ako se po jutru dan poznaje, nema sumnje da će narednih dana Megan Markl biti glavna tema evropskih, ali i svetskih medija koji prate život slavnih.

