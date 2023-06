U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 776 je od petka 30. juna na kioscima!

ANĐELA JOVANOVIĆ I MIHAIL DUDAŠ, romantično venčanje, nezaboravna žurka, dragi ljudi – sve je bilo baš kako su zamislili Hello!

DUBRAVKA ĐEDOVIĆ I DAMIR HANDANOVIĆ više ne kriju da su ludo zaljubljeni, a za avgust su zakazali i svadbu

INSIDE STORY

ALKA VUICA otkriva kome je posvetila novu pesmu, šta je vezuje za Beograd i da li postoji dovoljno dobra devojka za njenog sina

SOL MEDINA OD ORLEANA I BRAGANSE izgovorila je sudbonosno da svom izabraniku Pedru Domingesu na romantičnom venčanju u Sevilji

ROYAL ASCOT, prestižne konjske trke prvi put su održane pod pokroviteljstvom kralja Čarlsa

HOLIVUDSKA SCENA

STJEPAN HAUSER otkriva zašto ne pristaje na kompromise i ko je devojka sa kojom se nedavno slikao u Rimu





DUŠAN VLAHOVIĆ uživa na zasluženom odmoru u društvu jedne zgodne plavuše

RAPORT

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Kendal Džener

LEPOTA Sunce se ponovo rađa

MODA U bojama zalaska Sunca

KUVANJE Kraljevski ručak

LETNJI HOROSKOP

SVET U SLIKAMA

HOROSKOP

TRAVEL Sardinija

