Test za zeta: Anđela Jovanović i Mihail Dudaš otkrili kako su se upoznali, pa progovorili o njenim roditeljima

Anđela i Mihail otkrili detalje svoje ljubavne priče

Glumica Anđela Jovanović (29) i atletičar Mihail Dudaš (32) dve godine su u emotivnoj vezi, koliko i žive zajedno. Zvezda „Nečiste krvi“ i osvajač brojnih medalja svoj svet emocija, uzajamne podrške i poverenja, na kojem zasnivaju odnos, počeli su da grade u Londonu, gde su oboje završili master studije, a zatim su to nastavili da čine u Beogradu. Jedan od, mnogi bi rekli, najlepših i najskladnijih parova srpske javne scene prvi put za Gloriju otvoreno govori o svojoj ljubavi.

Instagram

Na pitanje kako su se upoznali Mihail odgovara:

‒ Znamo se dosta dugo, a zvanično smo se upoznali pre nekoliko godina. Pretprošle godine bio sam gost u jednoj emisiji u kojoj je Anđela gostovala dan pre mene. Ubrzo posle toga želeo sam da vidim kako je prošla emisija, vratio sam onu sa Anđelom i, odgledavši je do kraja, shvatio koliko je šarmantna, lepa, pametna i simpatična. Odlučio sam da joj pošaljem poruku, pitam kako je i šta radi. Tako je počelo naše dopisivanje, čuli smo se i dogovorili da u Londonu odemo na kafu jer sam tada morao da krenem tamo na master. Potom sam predložio da ta kafa bude i ranije. Kada smo se videli, odmah, na prvu loptu, skapirali smo se i započeli nešto što traje.

Anđela se nadovezuje:

‒ Mihail me je u Londonu pozvao na kafu, ali nije on pomerio to viđenje ranije nego ja jer sam rekla: „Ako ćeš da čekaš do Londona, onda nećemo ni da pijemo kafu“. Tako smo se našli ranije. Instagram

Anđela i Mihail – Test za budućeg zeta

Na pitanje kako su njeni roditelji, proslavljeni dramski umetnici Branka Pujić i Dragan Jovanović, prihvatili Mihaila Anđela spremno odgovara:

‒ Super su ga prihvatili, u samom startu. Moji roditelji imaju poverenje u moj izbor, a nisu ni morali dugo da mi veruju jer su ga brzo upoznali i saznali o njemu sve što i ja znam, ko je i kakav je. Apsolutno su srećni što imamo zdrav i normalan odnos.

Instagram

Da li je Gagi imao neki test za zeta?

‒ Ne znam da li je to test, ali stalno su igrali bilijar i stoni tenis i Mihail je išao da donosi drva za loženje. Možda je to bio neki test izdržljivosti kongitivnih i fizičkih sposobnosti. Šalu na stranu, obojica mnogo vole sport i tu su se spojili. Sada zajedno učestvuju u raznim sportovima – ispričala je Anđela za novi broj magazina Gloria.