Horoskop za 9. decembar: Strelac se trudi da potisne neraspoloženje, Lav ne može da prikrije ljubomoru

Horoskop za 9. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.

Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.

Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.

Bik

Ljubav: Imate priliku da osvojite nečiju naklonost. Objasnite voljenoj osobi da vas vezuju iste emotivne potrebe.

Posao: Nalazite se u dobroj formi i delujete vrlo pozitivno na svoju okolinu. Važno je da reagujete u pravom trenutku.

Zdravlje: Predstavite pozitivnu stranu svoje ličnosti.

Pročitajte Dva znaka ulaze u 2026. godinu sa najvećom šansom za uspeh i veliki novac



Blizanci

Ljubav: Priželjkuje emotivno zbližavanje, ali postoje komplikacije koju vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju.

Posao: Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja, upotrebite svoje diplomatske manire.

Zdravlje: Podstičite kod sebe vedar duh i dobro raspoloženje.

Rak

Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.

Zdravlje: Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Horoskop za 9. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Reagujete razdražljivo, preterivanje u izlivima osećanja ljubomore deluju iritirajuće na voljenu osobu.

Posao: U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećutati različite komentare.

Zdravlje: Izbegavajte loše navike i brzopletost.

Devica

Ljubav: Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.

Posao: Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Svaki vid dobre preventive može biti od velike pomoći.

Zdravlje: Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.

Vaga

Ljubav: Moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite empatiju i razumevanje u svakom pogledu.

Posao: Delujete kao osoba koja svoje poslovno-finansijske ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga vas očekuju različiti komentari.

Zdravlje: Potrebna vam je dobra nega i psihološka podrška.

Škorpija

Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.

Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.

Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Horoskop za 9. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.

Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Jarac

Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.

Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.

Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Vodolija

Ljubav: Ukoliko vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje.

Posao: Objašnjavate stvari koje vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati.

Zdravlje:Važno je da pravilno kanališete svoju energiju.

Ribe

Ljubav: Potrebna vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osećaj poverenja i emotivne bliskosti.

Posao: Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici.

Zdravlje: Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbegavajte nezdravu hranu.





Horoskop za 9. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





