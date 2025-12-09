Horoskop za 9. decembar: Strelac se trudi da potisne neraspoloženje, Lav ne može da prikrije ljubomoru

Horoskop za 9. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.
Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.
Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
Bik
Ljubav: Imate priliku da osvojite nečiju naklonost. Objasnite voljenoj osobi da vas vezuju iste emotivne potrebe.
Posao: Nalazite se u dobroj formi i delujete vrlo pozitivno na svoju okolinu. Važno je da reagujete u pravom trenutku.
Zdravlje: Predstavite pozitivnu stranu svoje ličnosti.
Blizanci
Ljubav: Priželjkuje emotivno zbližavanje, ali postoje komplikacije koju vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju.
Posao: Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja, upotrebite svoje diplomatske manire.
Zdravlje: Podstičite kod sebe vedar duh i dobro raspoloženje.
Rak
Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.
Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.
Zdravlje: Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.
Lav
Ljubav: Reagujete razdražljivo, preterivanje u izlivima osećanja ljubomore deluju iritirajuće na voljenu osobu.
Posao: U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećutati različite komentare.
Zdravlje: Izbegavajte loše navike i brzopletost.
Devica
Ljubav: Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.
Posao: Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Svaki vid dobre preventive može biti od velike pomoći.
Zdravlje: Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.
Vaga
Ljubav: Moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite empatiju i razumevanje u svakom pogledu.
Posao: Delujete kao osoba koja svoje poslovno-finansijske ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga vas očekuju različiti komentari.
Zdravlje: Potrebna vam je dobra nega i psihološka podrška.
Škorpija
Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.
Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.
Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.
Strelac
Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.
Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Jarac
Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.
Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.
Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Vodolija
Ljubav: Ukoliko vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje.
Posao: Objašnjavate stvari koje vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati.
Zdravlje:Važno je da pravilno kanališete svoju energiju.
Ribe
Ljubav: Potrebna vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osećaj poverenja i emotivne bliskosti.
Posao: Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici.
Zdravlje: Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbegavajte nezdravu hranu.
