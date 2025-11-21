Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 22. novembar: Ovan zabrinut, Devica pravi dobar izbor, Škorpija izbegava veliki izazov

Autor: | 22/11/2025

Horoskop za 22. novembar 2025. godine


Ovan

Ljubav:
Delujete zabrinuto, imate utisak da nepravedno trpite zbog nečijeg ćudljivog ponašanja ili odsutnosti.
Posao:
Važno je da sačuvate dobru poslovnu poziciju među saradnicima, nemojte štedeti svoju energiju ili vreme.
Zdravlje:
Izbegavajte varijantu samokažnjavanja.

Bik

Ljubav:
Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.
Posao:
Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.
Zdravlje:
Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Blizanci

Ljubav:

Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Delujete zanosno i uspevate da privučete nečiju pažnju.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Prihvatite korisnu ideju o saradnji.
Zdravlje:
Važno je da uskladite svoje misli i osećanja.
 

Rak

Ljubav:
Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti, između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.
Posao:
Ugledajte se na jednu uspešnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez preke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Lav

Ljubav:
Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.
Posao:
Informačije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.

Devica

Ljubav:

Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.
Posao:
Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban Vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Vaga

Ljubav:
Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. »Male nežnosti« donose veliko zadovoljstvo.
Posao:
Imate dobre ideje, ali neko odbija Vaš savet i pokušava da umanji Vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.

Škorpija

Ljubav:
Partner Vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.
Posao:
Radujete se zbog novih informacija. U prilog Vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.
Zdravlje:
Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
 

Strelac

Ljubav:

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Jarac

Ljubav:
Dok Vi delujete bezbrižno, Vaš partner pokušava da odgonetne zajedničke dileme. Neko indirektno osuđuje Vaš način ponašanja.
Posao:
Umete da se organizujete i sve obaveze završavate ažurno i bez velike priče. Ispunjavate visoke kriterijume.
Zdravlje:
Važno je da uskladite želje i realne mogućnosti.

Vodolija

Ljubav:
Prati Vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a Vama upornost.
Posao:
Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Ribe

Ljubav:

Trenutno, ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u Vama podstiču emotivnu nelagodnost.
Posao:
Potreban Vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procene novih poslovnih prilika.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i više sati zdravog sna.

Horoskop za 22. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
 

