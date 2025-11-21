Horoskop za 22. novembar: Ovan zabrinut, Devica pravi dobar izbor, Škorpija izbegava veliki izazov

Horoskop za 22. novembar 2025. godine



Ovan

Ljubav:

Delujete zabrinuto, imate utisak da nepravedno trpite zbog nečijeg ćudljivog ponašanja ili odsutnosti.

Posao:

Važno je da sačuvate dobru poslovnu poziciju među saradnicima, nemojte štedeti svoju energiju ili vreme.

Zdravlje:

Izbegavajte varijantu samokažnjavanja.

Bik

Ljubav:

Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.

Posao:

Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.

Zdravlje:

Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Delujete zanosno i uspevate da privučete nečiju pažnju.Posao:Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Prihvatite korisnu ideju o saradnji.Zdravlje:Važno je da uskladite svoje misli i osećanja.

Ljubav:

Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti, između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.

Posao:

Ugledajte se na jednu uspešnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez preke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Horoskop za 22. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.

Posao:

Informačije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.

Devica

Ljubav:



Vaga

Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.Posao:Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban Vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.Zdravlje:Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Ljubav:

Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. »Male nežnosti« donose veliko zadovoljstvo.

Posao:

Imate dobre ideje, ali neko odbija Vaš savet i pokušava da umanji Vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.

Škorpija

Ljubav:

Partner Vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.

Posao:

Radujete se zbog novih informacija. U prilog Vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.

Zdravlje:

Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.



Horoskop za 22. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe. Promenite svoju orijentaciju u razmišljanju.Posao:Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.Zdravlje:Budite umereni i izbegavajte različite izazove.

Ljubav:

Dok Vi delujete bezbrižno, Vaš partner pokušava da odgonetne zajedničke dileme. Neko indirektno osuđuje Vaš način ponašanja.

Posao:

Umete da se organizujete i sve obaveze završavate ažurno i bez velike priče. Ispunjavate visoke kriterijume.

Zdravlje:

Važno je da uskladite želje i realne mogućnosti.

Vodolija

Ljubav:

Prati Vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a Vama upornost.

Posao:

Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 22. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









Stana Luković Unsplash

Trenutno, ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u Vama podstiču emotivnu nelagodnost.Posao:Potreban Vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procene novih poslovnih prilika.Zdravlje:Prijaće Vam aktivan odmor i više sati zdravog sna.