Horoskop za 22. novembar: Ovan zabrinut, Devica pravi dobar izbor, Škorpija izbegava veliki izazov

Horoskop za 22. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Delujete zabrinuto, imate utisak da nepravedno trpite zbog nečijeg ćudljivog ponašanja ili odsutnosti.
Posao:
Važno je da sačuvate dobru poslovnu poziciju među saradnicima, nemojte štedeti svoju energiju ili vreme.
Zdravlje:
Izbegavajte varijantu samokažnjavanja.
Bik
Ljubav:
Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.
Posao:
Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.
Zdravlje:
Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Pročitajte Veliki horoskop za DECEMBAR: Sve se menja od 15. u mesecu
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Prihvatite korisnu ideju o saradnji.
Zdravlje:
Važno je da uskladite svoje misli i osećanja.
Rak
Ljubav:
Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti, između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.
Posao:
Ugledajte se na jednu uspešnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez preke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.
Lav
Ljubav:
Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.
Posao:
Informačije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.
Devica
Ljubav:
Posao:
Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban Vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.
Vaga
Ljubav:
Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. »Male nežnosti« donose veliko zadovoljstvo.
Posao:
Imate dobre ideje, ali neko odbija Vaš savet i pokušava da umanji Vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.
Škorpija
Ljubav:
Partner Vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.
Posao:
Radujete se zbog novih informacija. U prilog Vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.
Zdravlje:
Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike.
Zdravlje:
Budite umereni i izbegavajte različite izazove.
Jarac
Ljubav:
Dok Vi delujete bezbrižno, Vaš partner pokušava da odgonetne zajedničke dileme. Neko indirektno osuđuje Vaš način ponašanja.
Posao:
Umete da se organizujete i sve obaveze završavate ažurno i bez velike priče. Ispunjavate visoke kriterijume.
Zdravlje:
Važno je da uskladite želje i realne mogućnosti.
Vodolija
Ljubav:
Prati Vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a Vama upornost.
Posao:
Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Potreban Vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procene novih poslovnih prilika.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i više sati zdravog sna.
Horoskop za 22. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
