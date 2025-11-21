Veliki horoskop za DECEMBAR: Sve se menja od 15. u mesecu

Mesečni horoskop za decembar 2025. godine

OVAN

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2025. godine predviđa da ćete žudeti ne samo za poklonima, već i za iskustvima. Novac će lako nestati na avionske karte, zanimljive onlajn kurseve ili one knjige koje ste želeli. Posle 15. decembra, Mars u Jarcu će preusmeriti vaš fokus na karijeru. Bićete spremni da investirate u svoj profesionalni imidž, bilo da je u pitanju novo poslovno odelo ili kursevi stručnog usavršavanja.

Ljubav

Vreme je da zamenite svoje udobno ćebe za pasoš ili barem kartu za sledeći grad. Venera u Strelcu rasplamsava vašu žeđ za avanturom, što znači da bi savršena osoba mogla da vas čeka bilo gde osim na vašem kauču. Ako ste već pronašli svoju ljubav, to nije razlog da ostanete kod kuće. Mlad Mesec u Strelcu 20. decembra je vaša zajednička karta za zemlju novih iskustava. Isplanirajte romantični beg ili isprobajte nešto potpuno novo zajedno. Vaša misija za decembar je da kažete "da" svemu novom i da se ne plašite da proširite svoje vidike, kako geografski tako i emocionalno.

Zdravlje

Strelčeva energija je u punom jeku, ali postoji rizik da je potrošite na hiljadu sitnih zadataka i da dočekate 2026. godinu iscrpljeni. Vaše telo će žudeti za kretanjem, ali vaš um će žudeti za odmorom. Vaš glavni cilj je da pronađete zlatnu sredinu između aktivnosti i odmora.

BIK

Posao

Decembar 2025. će biti mesec velikih finansijskih odluka, koje često uključuju druge ljude. Planete u Strelcu utiču na vaš sektor zajedničkih finansija, kredita i poreza. Možda ćete morati da se nosite sa dugovima, uzmete osiguranje ili primite neočekivani prihod od partnera. Sa planetama koje se kreću u Jarcu, fokus se pomera na putovanja i obrazovanje, ali sa praktične tačke gledišta. Izabraćete ne najjeftiniju opciju, već onu najpouzdaniju i najkorisniju.

Ljubav

Ovo je mesec strasti! Privlačiće vas misteriozne i harizmatične osobe, zato budite spremni da vaši standardi budu poljuljani. Za parove, planete vas pozivaju da zaronite duboko. Iskreni razgovori, zajedničke tajne i novi nivo intimnosti ojačaće vašu zajednicu. Sa Marsom koji ulazi u Jarca 15. decembra, osetićete potrebu da pravite ozbiljne planove. Dozvolite sebi da budete neverovatno senzualni ovog meseca.

Zdravlje

Poslednji mesec u 2025. godini donosi emocionalne uspone i padove koji će direktno uticati na vaše blagostanje. Energija Strelca uticaće na vaš sektor transformacije, stimulišući želju da razumete sebe, ali i pokrećući želju za čokoladom izazvanu stresom. Možda ćete osetiti gubitak energije bez očiglednog razloga.

BLIZANCI

Posao

Vaš finansijski život biće usko povezan sa vašim partnerom. Pun Mesec 4. decembra direktno u vašem znaku doneće jasnoću u vaše lične troškove i nateraće vas da preispitate svoj budžet. Možda ćete shvatiti da previše trošite na zabavu. Venera u Strelcu u vašem sektoru partnerstva učiniće vas posebno izdašnim prema partneru, ali ćete od njega očekivati i skupe poklone. Zajedničke kupovine biće uspešne ako se o svemu unapred dogovorite.

Ljubav

Spremite se, 4. decembra 2025. pun Mesec u vašem znaku napraviće prolećno čišćenje u vašem ljubavnom životu. Osvetliće sve neizvesnosti i naterati vas da odredite šta zaista želite od ljubavi. Ako ste u potrazi, ovaj dan bi mogao da donese susret koji menja život. Za one koji su već u vezi, ovaj pun Mesec je trenutak istine. Imaćete važan razgovor koji će ili podići vašu vezu na viši nivo ili vam pokazati da je vreme da krenete svojim putem. Ključ ovog meseca je da slušate ne samo svog sagovornika, već i svoje srce. Ono će vam reći kada da stavite tačku, a kada tri tačke.

Zdravlje

Pun Mesec 4. decembra, direktno u vašem znaku, može da vam uznemiri nervni sistem. Beskrajni razgovori, pozivi i rokovi prete nesanici i ometanju. Vaše slabe tačke ovog meseca su pluća i ruke, zato se toplo obucite i ne zaboravite rukavice. Unsplash

RAK

Posao

Decembar 2025. bi mogao da donese lep bonus na poslu ili neočekivani prihod od posla sa skraćenim radnim vremenom. Strelčeva energija aktiviraće vaš radni sektor, tako da će se svako ulaganje u vaše zdravlje i udobnost na poslu isplatiti. Ne štedite na kvalitetnoj kancelarijskoj stolici, dobrom dnevniku ili masaži.

Ljubav

Bićete uronjeni u prednovogodišnju rutinu, ali upravo tu bi mogla da se krije romantika! Venera u Strelcu će aktivirati vaš radni sektor, što znači da kancelarijska romansa više nije zaplet iz TV serije, već veoma realna mogućnost. Ako ste već pronašli ljubav, decembar je savršeno vreme da zajedno uradite nešto produktivno. Deljenje kućnih poslova zbližava ljude bolje od bilo kog sastanka.

Zdravlje

Bićete potpuno uronjeni u svoje zdravlje. Sunce i Venera u Strelcu aktiviraju vašu šestu kuću, polje svakodnevnih rituala i blagostanja. Univerzum bukvalno vrišti: "Vreme je da se brineš o sebi!". Ovo je savršeno vreme za pregled, zakazivanje masaže ili početak uzimanja vitamina.

LAV

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2025. godine kaže da ćete morati da pokažete čuda samokontrole. Vaš sektor zabave, žurki i flerta bukvalno će pucati po šavovima od planeta u Strelcu. Novac će se odlivati na odeću, poklone, izlaske u restorane i druge ukrase luksuznog života. Bićete skloni da živite iznad svojih mogućnosti, jer zabava mora da se nastavi! Mlad Mesec 20. decembra je najbolje vreme da ostvarite finansijsku želju, ali i da trezveno procenite stanje svog računa. Unapred odvojite određenu sumu i pokušajte da je ne prekoračite, da vas januar ne bi dočekao sa praznim novčanikom.

Ljubav

Venera, Sunce i mlad Mesec u Strelcu osvetljavaju vaš sektor flerta, zabava i romantike. Ako ste slobodni, ovo je vaše vreme da zablistate. Ne sedite kod kuće, prihvatite svaki poziv, flertujte i uživajte u pažnji. Šanse da upoznate nekoga harizmatičnog na novogodišnjoj zabavi su blizu 100 odsto. Za one u vezama, ovo je prilika da otresu prašinu i prisete se medenog meseca. Počastite jedno drugo proslavom, idite na sastanak kao da vam je prvi i ne plašite se da budete malo divlji.

Zdravlje

Decembar vam daje besplatnu propusnicu za sve gradske žurke. Zvuči zabavno, ali je ozbiljan izazov za vaše zdravlje. Glavni rizici su prejedanje na događajima, nedostatak sna nakon plesa do zore i, kao rezultat toga, oslabljen imunitet.

DEVICA

Posao

Prednovogodišnja gužva zahtevaće ulaganja u dekoraciju, poklone za voljene i organizovanje prazničnog stola. Težićete da stvorite savršenu atmosferu, ne štedeći novac. Ovo je dobro vreme za kupovinu nameštaja ili kućnih aparata. Posle 15. decembra, Mars u Jarcu probudiće vašu želju da trošite na hobije i zabavu, ali sa vašom karakterističnom razboritošću. Umesto da kupujete tone šljokica, bolje je da investirate u jedan skup, kvalitetan predmet za dom koji će vam donositi radost godinama koje dolaze.

Ljubav

U decembru ćete žudeti za tihom porodičnom srećom, a ne za glasnim zabavama. Planete u Strelcu naglašavaju vaš kućni sektor, tako da je idealan sastanak za vas veče gledanja novogodišnjih komedija uz kakao i medenjake. Slobodnim Devicama se savetuje da razmisle o "gostima" u svom domu ili da pokušaju da organizuju svoj ljubavni život preko rođaka. Ta osoba bi mogla da se pokaže iznenađujuće privlačnom ovog meseca. Ako ste u vezi, ovo je vreme da ojačate svoje temelje. Razgovarajte o budućim planovima, upoznajte roditelje ili jednostavno zajedno stvorite prijatnu atmosferu. Kada se Venera i Mars usele u vašu srodnu dušu Jarca, vaše šanse za ozbiljnu romansu će vrtoglavo porasti.

Zdravlje

Prednovogodišnja žurba može da izazove stres i pogorša probleme sa varenjem, koji mogu da budu vaša slaba tačka. Bićete rastrgani između želje da stvorite savršen odmor za voljene i potrebe za ličnim prostorom. Posle 15. decembra, Mars u Jarcu daće vam talas energije, koji je najbolje da usmerite u kreativnost ili sport. Drazen Zigic iStock Getty Images Plus

VAGA

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2025. godine kaže da će vaša potrošnja biti vezana za druženje, učenje i kratka putovanja. Poželećete da kupite novi pametni telefon, platite zanimljiv kurs ili da odete na spontani vikend odmor u susedni grad. Počev od 10. decembra, Neptun će izaći iz retrogradnog hoda, a magla u vašoj glavi će se razjasniti. Jasno ćete videti koje su kupovine bile zaista neophodne, a koje su bile samo hirovite. Krajem meseca, fokus će se prebaciti na vaš dom. Poželećete da kupite nešto što će učiniti vaš dom udobnijim.

Ljubav

Decembar će biti mesec reči koje se pretvaraju u ljubav. Vaša supermoć je duhovitost i sposobnost da održite bilo koji razgovor. Ako tražite, vaše bojno polje za ljubav su aplikacije za razmenu poruka, društvene mreže i prijateljska druženja. Vaše šanse da šarmirate nekoga svojim intelektom i smislom za humor su neverovatno visoke. Pun Mesec u Blizancima 4. decembra mogao bi da donese važne vesti ili brzi susret. Vagama u vezama, zvezde savetuju da više razgovaraju sa partnerom. Upravo u dijalogu se sada rađa najdublja intimnost.

Zdravlje

Decembar 2025. će biti mesec mentalnog maratona. Bićete stalno u pokretu, na sastancima, putovanjima. Uzbudljivo je, ali je i zamorno za nervni sistem. Najbolji način da sada vratite ravnotežu su duge šetnje, vođenje dnevnika ili jednostavno prijatno veče sa knjigom umesto još jednog sastanka.

ŠKORPIJA

Posao

Decembar 2025. vam predstavlja direktan finansijski izazov. Planete u Strelcu napadaju vaš sektor prihoda, što bi moglo da donese i neočekivane profite i neočekivane troškove. Bićete skloni velikodušnosti i skupim kupovinama kako biste dokazali svoju vrednost sebi i svetu. Ovo je dobro vreme da tražite povećanje plate, ali rizično vreme za kockanje. Krajem meseca, sa planetama koje se kreću u Jarcu, postaćete proračunatiji i počećete da tražite načine da profitabilno investirate svoju zaradu.

Ljubav

Poslednji mesec u 2025. godini vas poziva da svoja osećanja transformišete u materijalne stvari. Venera u Strelcu će vas naterati da razmislite o sopstvenoj vrednosti i poklonima koje želite. Slobodne Škorpije treba da podignu letvicu. Zaslužujete najbolje, ne pravite kompromise. Za Škorpije srećno zaljubljene, budžetiranje i uzajamno ulaganje će doći u prvi plan. Mars u Jarcu od 15. decembra daće vam hrabrost da vodite ozbiljne razgovore, zato budite direktni o svojim željama. Zapamtite, samopouzdanje je najmoćniji afrodizijak.

Zdravlje

Obratite pažnju na to kako hranite svoje telo. Možda ćete primetiti da vas uobičajena hrana ne zadovoljava. Vaše telo zahteva pažljiviji pristup, pa je ovo idealno vreme za kulinarske eksperimente. Oslušnite sebe, možda vaše telo žudi za čajem umesto još jedne šoljice kafe ili za činijom tople supe umesto brze hrane.

STRELAC

Posao

"Biti glavna zvezda meseca" direktno će uticati na vaš budžet. Sa Suncem i Venerom u vašem znaku, novac će lako teći ka vašim omiljenim stvarima, novoj odeći, kozmetici i tretmanima lepote. Želećete da blistate bez štednje. Na kraju meseca, planete u Jarcu podsetiće vas na potrebu da zaradite novac i napravite ambiciozne planove. Dozvolite sebi ovu prednovogodišnju ekstravaganciju, ali odvojite najmanje 10 odsto svojih prihoda za period posle praznika.

Ljubav

Decembar 2025. je vaš mesec do kraja! Sa Suncem, Venerom i Merkurom u vašem znaku, vi ste zvezda ove proslave života, a vaša harizma je neverovatna. Ako ste slobodni, samo budite svoji i obožavaoci će se poređati. Mlad Mesec 20. decembra je vaša lična Nova godina. Zamislite svoju najluđu ljubavnu želju! Ako ste u vezi, dozvolite partneru da vam se divi i ne oklevajte da budete u centru pažnje. Što jače sijate, plamen vaše ljubavi postaće moćniji.

Zdravlje

Vaša reputacija biće stavljena na probu. Imaćete puno energije, ali postoji rizik da preterate. Vaša jetra i kukovi su trenutno pod posebnim naporima. Mlad Mesec 20. decembra je odlična prilika da se rešite loših navika. Vaš glavni cilj je da naučite kada da napravite pauzu.

JARAC

Posao

Početkom decembra, najbolje je da se sklonite i izbegavate veće kupovine. Planete u Strelcu mogu da pokrenu skrivene troškove, neuspešne onlajn porudžbine ili dobrotvorne donacije. Ipak, vaš najbolji čas za kupovinu tek dolazi! Od 15. decembra, Mars, praćen drugim planetama u vašem znaku, transformisaće vas u finansijskog gurua. Preuzećete kontrolu nad svojim budžetom i obavljati samo najisplativije i dobro osmišljene kupovine.

Ljubav

Ozbiljni Jarčevi, napravite pauzu u decembru i oslušnite svoju intuiciju. Do 20. decembra planete su u vašem polju privatnosti, što pogoduje tajnoj romansi ili preispitivanju prošlosti. Ne žurite! Vaše vreme će doći u poslednjih deset dana u mesecu, kada Sunce, a zatim i Venera, uđu u vaš znak. Iskoristite početak meseca da akumulirate energiju za svoj pobednički potez na kraju.

Zdravlje

Poziv planeta da usporite tempo direktno će uticati na vaše blagostanje. U prvoj polovini meseca, možete da osetite apatiju i želju da se sakrijete ispod pokrivača. Ne borite se protiv toga, jer vaše telo akumulira snagu. A biće vam potrebna, jer od 15. decembra, Mars u vašem znaku donosi neverovatan talas energije.

VODOLIJA

Posao

Budite spremni na činjenicu da će glavni troškovi meseca biti podeljeni. Organizovaćete zabave i doniraćete projektima u koje verujete. Ovo je odlično vreme za grupne kupovine i ulaganja u startapove. Međutim, postoji rizik od prekomernog trošenja pod uticajem prijatelja. Pre nego što uložite u "najvažniju stvar za celu grupu", razmislite da li ćete je zapravo i sami koristiti.

Ljubav

Za Vodolije koje vole slobodu, ljubav u decembru biće skrivena među prijateljima. Žurke su mesto gde bi trebalo da tražite romansu. Možda ćete videti starog prijatelja novim očima i odlučiti da vezu premestite iz zone prijateljstva u nešto više. Za Vodolije srećno zaljubljene, zvezde preporučuju da provode više vremena u zajedničkom društvu. Međutim, sa Marsom u Jarcu, budite oprezni. To bi moglo da vas gurne ka tajnoj aferi koja bi lako mogla da bude zamenjena za prijateljstvo.

Zdravlje

Decembar će biti obeležen mantrom "što više prijatelja, to bolje", ali ova medalja ima dve strane. S jedne strane, postoji more pozitivnosti, dok sa druge strane, postoji rizik od zaraze virusom u gužvi i iscrpljivanja nervnog sistema. Vaše potkolenice i cirkulatorni sistem mogu da budu ranjivi, pa izbegavajte dugo sedenje.

RIBE

Posao

Mesečni horoskop za decembar 2025. godine kaže da će vaše karijerne ambicije zahtevati finansijska ulaganja. Možda ćete morati da osvežite garderobu za važan događaj ili da platite stručno usavršavanje. Takvi troškovi će se isplatiti u budućnosti. Neptunov okret 10. decembra pomoći će vam da trezveno procenite svoju finansijsku situaciju i izbegnete da budete prevareni. Do kraja meseca, vaš fokus prebaciće se na prijatelje i bićete spremni da trošite novac na zajedničku zabavu.

Ljubav

Pripremite se za karijerni podsticaj koji će uticati i na vaš lični život. Uspeh na poslu učiniće vas neverovatno privlačnim, a moguća je čak i romansa sa nekim višeg statusa. Velika vest je da se 10. decembra, vaš vladar, Neptun, okreće direktno. Konačno ćete videti veze bez iluzija, što će biti trenutak istine za postojeće parove. Verujte svojoj novootkrivenoj jasnoći, to će vas dovesti do istinske sreće.

Zdravlje

Neptunov preokret će vam pomoći da otkrijete uzrok dugotrajnih tegoba i osetite nalet energije. Međutim, istovremeno, planete u Strelcu držaće vas zauzetima, što bi moglo da izazove stres i probleme sa spavanjem. Vaša stopala su najosetljivije područje, zato se brinite o njima opuštajućim kupkama i udobnom obućom.

