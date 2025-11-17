Precizan nedeljni horoskop do 24. novembra: Ribe preispituju emocije, Vage ne prihvataju kritiku

Nedeljni horoskop do 24. novembra 2025. godine

Ovan



Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.





Bik

Situacija oko vas deluje vrlo promenljivo i teško je precizno predvideti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite proverenih pravila i da izbegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovaće vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih „slatkih snova“. Prepustite se svojim osećanjima.





Blizanci

Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspešno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u proceni pravih vrednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu, partner će vas iznenaditi na neki poseban i lep način. Prepustute se svojim osećanjima da vas vode.



Rak

Delujete kao osoba, koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umerenije, jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih saradnika podstičete različite reakcije i negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nailazite na topao prijem i na razumevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja.





Lav

Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosledni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubeđivanja situacija će se promeniti u vašu korist, ali moraćete da ostanete uporni i dosledni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.





Devica

Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.



Vaga

Prolazite kroz različite faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je da sebi obezbedite optimalne uslove. Obratite pažnju na reakciju bliže okoline, jer ponekad ne želite da prihvatite komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste da promenite neke zajedničke navike koje vas sputavaju. Instiktivno umete da prepoznate pravi momenat i dobar ritam.





Škorpija

Delujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima. Ipak, moraćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vreme dobar savet od jedne starije osobe. Na kraju sve će se rešiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumevanja i nežnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osećaj emotivne nesigurnosti.





Strelac

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.



Jarac

Nalazite se za veliki korak ispred drugih, jer umete tačno da predvidite nečiju reakciju ili odgovor u poslovnim pregovorima. Jasno vam je da savremeniji pristup zajedničkim temema ili interesima donosi dugoročniji uspeh. Postavljate suviše stroge kriterijume pred voljenu osobu, ali vaš podsticaj ume i da deluje blagotvorno na više načina. Emotivni izazovi ponekad predstravljaju dobru priliku da se profiltrira zajednički odnos.





Vodolija

Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.





Ribe

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.



