Horoskop za 27. novembar: Blizanci i Ribe imaju velike ambicije, Vaga rešava porodične nesporazume, Bik napet

Horoskop za 27. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.
Bik
Ljubav:
Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje:
Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Stalo Vam je da se izborite za bolji plasman ili za svoje mesto u krugu uticajnih saradnika. Imate velike ambicije.
Zdravlje:
Uspostavite bolju ravnotežu između svojih želja i mogućnosti.
Rak
Ljubav:
Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju »poznata pravila igre«.
Posao:
Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.
Lav
Ljubav:
Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao:
Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje:
Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.
Devica
Ljubav:
Posao:
Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a Vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.
Vaga
Ljubav:
Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje Vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.
Posao:
Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Škorpija
Ljubav:
Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti »zidove istine«. Očekuje Vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.
Jarac
Ljubav:
Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.
Posao:
Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.
Vodolija
Ljubav:
Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što Vam se nalazi u srcu i duši.
Posao:
Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju Vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija deluje pozitivno na Vaše psihofizičko stanje.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
