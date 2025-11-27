Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 27. novembar: Blizanci i Ribe imaju velike ambicije, Vaga rešava porodične nesporazume, Bik napet

Autor: | 27/11/2025

Horoskop za 27. novembar 2025. godine


Ovan

Ljubav: 
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.

Bik

Ljubav:
Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje:
Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.

Blizanci

Ljubav:

Partner Vam postavlja logična pitanja, ali Vi delujete neubedljivo. Priželjkujete da se ostvari ono što je Vama milo.
Posao:
Stalo Vam je da se izborite za bolji plasman ili za svoje mesto u krugu uticajnih saradnika. Imate velike ambicije.
Zdravlje:
Uspostavite bolju ravnotežu između svojih želja i mogućnosti.

Rak

Ljubav:
Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju »poznata pravila igre«.
Posao:
Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.

Lav

Ljubav:
Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao:
Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje:
Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.

Devica

Ljubav: 

Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.
Posao:
Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a Vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.

Vaga

Ljubav:
Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje Vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.
Posao:
Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da Vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Škorpija

Ljubav:
Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.

Strelac

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namere, probudite neke »usnule« želje i emocije.
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti »zidove istine«. Očekuje Vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.

Jarac

Ljubav:
Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.
Posao:
Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.

Vodolija

Ljubav: 
Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što Vam se nalazi u srcu i duši.
Posao:
Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju Vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija deluje pozitivno na Vaše psihofizičko stanje.

Ribe

Ljubav:

Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao:
Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Horoskop za 27. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
 

