Horoskop za 21. novembar: Strelac precenjuje lične mogućnosti, Jarac je razočaran nečijim ponašanjem

Horoskop za 21. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da pravite ljubomornu scenu. Izbegavanje istine predstavlja pogrešan izbor.
Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da su nečija obećanja dovoljna garancija za poslovno-finansijskih uspeh.
Zdravlje: Prijaće vam vitaminska ishrana.
Bik
Ljubav: Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice.
Posao: Ne dopada vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.
Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Blizanci
Ljubav: Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.
Posao: Okolina pozitivno reaguje na vaše ideje i neko vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.
Zdravlje: Obratite pažnju na snove.
Rak
Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.
Posao: Pozitivni uzori mogu da vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.
Zdravlje: Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.
Lav
Ljubav: Važno je da učinite ono što osećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.
Posao: Delujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.
Zdravlje: Nemojte precenjivati lične mogućnosti, izbegavajte stresne situacije.
Devica
Ljubav: Uz obilje šarma, ne uspevate da privučete nečiju pažnju i naklonost. Stalo vam je da budete u nečijem društvu, sačekajte povoljniji trenutak.
Posao: Preostaje vam da razmislite o nekom alternativnom rešenju, kako biste nadoknadili propušteno vreme i priliku.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav: Voljena osoba analizira vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.
Posao: Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.
Škorpija
Ljubav: Vama nedostaje strpljenje, a vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite obostrane strasti.
Posao: Ne dopada vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Strelac
Ljubav: Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na važne sitnice koje otkrivaju nečije namere.
Posao: Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.
Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.
Jarac
Ljubav: Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.
Posao: Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.
Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.
Vodolija
Ljubav: Ne želite utehu, ali na žalost ono što se dešava između vas i partnera podseća na unapred režiranu predstavu.
Posao: Primećujete da neko ima negativan uticaj na vaše saradnike. Stoga, nemojte učestvovati u polemikama.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i odmor.
Ribe
Ljubav: Partner ne može da vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao: Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.
Zdravlje: Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.
