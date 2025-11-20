Horoskop za 20. novembar: Ovna brinu emotivne dileme, Rak se kaje zbog brzoplete prihvaćene ponude

Horoskop za 20. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Brinu vas emotivne dileme ili loš predosećaj koji imate u vezi sa jednom bliskom osobom.

Posao: Postoje situacije koje ne možete rešavati samostalno. Uspešni rezultati podrazumevaju timski rad i poverenje.

Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Bik

Ljubav: Ukoliko vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju vas vezuju slična interesovanja.

Posao: Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.

Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Blizanci

Ljubav: Raduju vas novi događaji i nečija namera da vam ugodi. Partner ume da vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.

Posao: Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.

Zdravlje: Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Rak

Ljubav: U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.

Posao: Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.

Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Lav

Ljubav: Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu.

Posao: Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas preterano uznemiravaju.

Devica

Ljubav: Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.

Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja uživa dobar glas i širi poslovni uticaj.

Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.

Vaga

Ljubav: Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.

Posao: Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Škorpija

Ljubav: Razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera.

Posao: Ne budite razmetljivi pred saradnicima, na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost.

Strelac

Ljubav: Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.

Posao: Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.

Zdravlje: Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.

Jarac

Ljubav: Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.

Posao: Neko osporava vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.

Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Vodolija

Ljubav: Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.

Posao: Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.

Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.

Ribe

Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.

Posao: Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati vaše izgovore ili poslovne propuste.

Zdravlje: Prijaće vam rekreacija ili boravak u prirodi.

Horoskop za 20. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





