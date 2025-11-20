Horoskop za 20. novembar: Ovna brinu emotivne dileme, Rak se kaje zbog brzoplete prihvaćene ponude

Horoskop za 20. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Brinu vas emotivne dileme ili loš predosećaj koji imate u vezi sa jednom bliskom osobom.
Posao: Postoje situacije koje ne možete rešavati samostalno. Uspešni rezultati podrazumevaju timski rad i poverenje.
Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Bik
Ljubav: Ukoliko vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju vas vezuju slična interesovanja.
Posao: Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.
Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.
Pročitajte Kraj novembra otvara vrata sudbinskoj ljubavi: Ovim znakovima stiže srodna duša
Blizanci
Ljubav: Raduju vas novi događaji i nečija namera da vam ugodi. Partner ume da vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao: Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje: Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Rak
Ljubav: U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.
Posao: Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Horoskop za 20. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu.
Posao: Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor.
Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas preterano uznemiravaju.
Devica
Ljubav: Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.
Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja uživa dobar glas i širi poslovni uticaj.
Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
Vaga
Ljubav: Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.
Posao: Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.
Škorpija
Ljubav: Razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera.
Posao: Ne budite razmetljivi pred saradnicima, na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost.
Horoskop za 20. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.
Posao: Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.
Zdravlje: Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.
Jarac
Ljubav: Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.
Posao: Neko osporava vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.
Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Potrudite se da delujete neodoljivo na osobu koja privlači vašu emotivnu pažnju. Osmislite interesantnu i romantičnu zabavu.
Posao: Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.
Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.
Ribe
Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.
Posao: Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati vaše izgovore ili poslovne propuste.
Zdravlje: Prijaće vam rekreacija ili boravak u prirodi.
Horoskop za 20. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 20. novembar: Vage očekuje poslovni uspeh, a oni su u ljubavnim problemima
Dnevni horoskop za 20. novembar 2024. godine
20/11/2024Saznajte više
Horoskop za 20. novembar: Vage, neko vam šalje pozitivne signale; Vodolije, zaboravite na stres
Horoskop za 20. novembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
20/11/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 21. novembar: Strelac precenjuje lične mogućnosti, Jarac je razočaran nečijim ponašanjem
Dnevni horoskop za 21. novembar 2025. godine
21/11/2025Saznajte više
Horoskop za 20. novembar: Ovna brinu emotivne dileme, Rak se kaje zbog brzoplete prihvaćene ponude
Dnevni horoskop za 20. novembar 2025. godine
20/11/2025Saznajte više
Kraj novembra otvara vrata sudbinskoj ljubavi: Ovim znakovima stiže srodna duša
Horoskopski znaci koji će do kraja novembra naći srodnu dušu
18/11/2025Saznajte više
Horoskop za 18. novembar: Bik ima ambiciozne planove, Blizanci pokušavaju da isprave poslovne propuste
Horoskop za 18. novembar 2025. godine
18/11/2025Saznajte više
Precizan nedeljni horoskop do 24. novembra: Ribe preispituju emocije, Vage ne prihvataju kritiku
Nedeljni horoskop do 24. novembra 2025. godine
17/11/2025Saznajte više
Horoskop za 17. novembar: Ribe veruju svom osećaju, Vage nestrpljive, Rak na dijeti
Horoskop za 17. novembar 2025. godine donosi preciznu astro prognozu za svaki znak posebno
17/11/2025Saznajte više
Komentari (0)