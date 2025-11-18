Horoskop za 18. novembar: Bik ima ambiciozne planove, Blizanci pokušavaju da isprave poslovne propuste

Horoskop za 18. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Imate dobru ideju kako da privučete nečiju pažnju.

Posao: Prihvatite korisnu ideju o poslovnoj saradnji i dokažite svoje sposobnosti. Nema potrebe da odlažete zajedničku akciju.

Zdravlje: Prijaće vam vitaminska ishrana.

Bik

Ljubav: Ulazak u neku zabranjenu zonu, ali i poriv za avanturom može da vas razočara.

Posao: Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.

Zdravlje: Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.

Blizanci

Ljubav: Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.

Posao:Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.

Rak

Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.

Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na sporedne situacije.

Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Lav

Ljubav: Prati vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među vama postoje različita interesovanja i merila vrednosti.

Posao: Motivisani ste za poslovni uspeh, stoga prihvatite takmičarsku atmosferu ili ideju koju vam predlaže jedna mlađa osoba.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama.

Devica

Ljubav: Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za vaše ćudljivo ponašanje.

Posao: Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke loše navike.

Vaga

Ljubav: Razgovarajte otvoreno sa partnerom i insistirajte na dokazivanju istine. Ne treba da se zavaravate iluzijama.

Posao: U zajedničkom interesu je da se poslovno-finansijski rizik svede na minimum. Korektno poštujte dogovor.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga

Škorpija

Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.

Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.

Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.

Strelac

Ljubav: Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štedeti na svojim osećanjima i pažnji.

Posao: U rešavanju poslovnih dilema upotrebite svoje intelekutalne sposobnosti, važno je da demonstrirate znanje i paktična rešenja.

Zdravlje: Prati vas sjajno raspoloženje i imate dovoljno energije.

Jarac

Ljubav: Priželjkuje emotivno zbližavanje, ali postoje komplikacije koju vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju.

Posao: Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja, upotrebite svoje diplomatske manire.

Zdravlje: Podstičite kod sebe vedar duh i dobro raspoloženje.

Vodolija

Ljubav: Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.

Posao: Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.

Ribe

Ljubav: Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.

Posao: Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.

Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.

Horoskop za 18. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





