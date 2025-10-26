Ljubavni horoskop za 26. oktobar: Ovan raskida dugu vezu, Riba razmišlja o sledećem koraku u odnosu

Ljubavni horoskop za 19. oktobar 2025. godine

Ovan

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su tokom celog vikenda.



Bik

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.



Blizanci

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu. Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.

Rak

Za razliku od uspeha na poslovnom planu, na ljubavnom neće baš sve toliko blistati. Potajno priželjkujete pažnju od jedne osobe, ali ali niste sigurno da li će stići. Savet vam je da dozvolite nekome kome se sviđate da vodi brigu o vama. Vi poznajete tu osobu i verujte ona je u ovom trenutku kao stvorena za vas.

Zauzete osobe će uživati u ovom periodu sa svojim partnerom. Očekujte u drugoj polovini ovog perioda spontani susret sa osobom koja vam se potajno sviđa.

Za zauzete je ovaj period vrlo bitan, jer će rešiti neki problem koji traje već nekoliko meseci. Moguće je da dostignete ljubavnu sreću samo ukoliko verujete u mogućnost zajedničkog angažmana na tom polju.

Dugo niste izašli sa društvom, prihvatite poziv za izlazak. Opustite se i setite se zašto ste drugari iz rane mladosti.

Lav

Stalo Vam je da prevaziđete nemir ili »emotivnu krizu«, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi. Moguće je da partner izražava negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da Vas podstakne na dobro rešenje. U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu. Sve se dobro rešava, po principu dogovora i uz zajedničku emociju. Učinite sve što je potrebno da sačuvate svoju ljubavnu sreću i osobu do koje Vam je stalo. Ako ste mladi ili slobodni, česti ljubavni susreti i kontakti više deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Devica

Zahvalite svom partneru za sve što čini za vas tako što ćete mu pružiti maksimalnu pažnju. Postoji mogućnost da se usamljene osobe zaljube u toku poslovnog sastanka.

Zauzete osobe osećaju da ih ljubav polako napušta, te bi trebalo da potraže izlaz na nekoj drugoj strani. Polako se umarate od partnerove priče, koja se čini vam se ponavlja iz meseca u mesec, te se time povečava mogućnost da uđete u zabranjene vode, što vas u isto vreme i plaši i raduje.

Bićete nestalni u ovom periodu i neće vas držati mesto. Kuću sada osećate kao teskobu i težite ka konkretnim promenama.

Za slobodne osobe ovaj period je idealan za upoznavanje novih partnera. Delujete privlačno i zanosno i znate sve svoje kvalitete da iskoristite na pravi način. Lako ćete prepoznati signale potencijalnih partnera kada vam se ukažu.

Vaga

Za razliku od sigurnosti koja vas prati kad je poslovni plan u pitanju, u ljubavnom životu osećate da vam treba stabilnost i sigurnost.

Zauzete osobe razmišljaju o sigurnoj luci, tako da će mnogi od vas u ovom periodu stati na ludi kamen. Čekate samo pravi momenat da svom partneru otvorite srce i otkrijete mu svoje emocije. Slobodnima se stalno u glavi vrzma jedna osoba, a sredinom ovog perioda ćete čuti nešto u vezi sa tom osobom što će vas oraspoložiti.

Zbog dinamične atmosfere, doći ćete u iskušenje da se upustite u aferu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ipak, ne savetuju vam se tajne veze jer ćete se vrlo brzo razočarati. Slobodne osobe će ovaj period provesti okruženi gomilom prijatelja, što im neće pasti teško jer će shvatiti da je prava sreća kad imate iskrene prijatelje sa kojima se poznajete ceo život.

Škorpija

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.

Strelac

Delujete napeto u ljubavnom odnosu, ne dopada Vam se psihološki pritisak koji osećate i iritira Vas partnerovo ponašanje. Zbog emotivne nesigurnosti imate potrebu da proveravate svog partnera, pokušavate da utvrdite sličnosti i razlike koje Vas udaljavaju. Proverite svoje emotivne sumnje na vreme i preuzmite inicijativu. Ukoliko ste slobodni, neko će Vas šarmirati svojom atraktivnom pojavom ili neobičnim stilom udvaranja. Izuzetno Vas privlači kombinacija emotivne, strasne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Nema potrebe da komplikujete svoj emotivni odnos ili da postavljate »stroge uslove«, koje neko ne može da ispuni.



Jarac

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove ili neobične emotivne kontakte na različitim stranama. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za Vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu emotivnog osvajanja. Očekuju Vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da Vas podstakne na pozitivnu reakciju ili na snažne izlive emocija. Stalo Vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu ljubavnu taktiku. Ukoliko ste slobodni, prijaće Vam nova ljubavna romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili vrlo »izazovnim« situacijama.

Vodolija

U pozitivnom zanosu ponekad mislite da je sve moguće i lako ostvariti. U ljubavnom životu ili u odnosu sa voljenom osobom delujete vrlo energično. Imate priliku da čujete pozitivne komentare o svom izgledu i ponašanju, ili o situacijama u kojima ste ostavili zapaženu ulogu. Godi Vam nečija emotivna naklonost i pažnja koju dobijate. Imate želju da se nametnete u nečijem društvu i vešto koristite svoje zavodničke sposobnosti. Priželjkujete uzbudljivu ljubavnu romansu ili strasnu vezu. U skladu sa svojim temperamentom i emotivnim statusom, odgovorite na priliku koja Vam se nudi. Ako se nalazite u ljubavnoj ili bračnoj vezi, očekuje Vas zadovoljstvo uz voljenu osobu. Nema potrebe da se dokazujete na nekoj drugoj strani, osim ukoliko sumnjate u budućnost svoje veze. Ako ste mladi ili slobodni budite dovoljno taktični, sačekajte na novu ljubavnu priliku koja dolazi iznenada.

Ribe

Uživate u ljubavi, a istovremeno vas partner podržava u svemu što radite. Trebalo bi da razmišljate o braku ili bar zajedničkom životu sa partnerom.

Slobodne osobe će upoznati osobe koje će ih prijatno iznenaditi, a moguće je da poznanstvo preraste u nešto više. Planirali ste duže vremena putovanje u inostranstvo sa partnerom, ali zbog nekih neplaniranih dešavanja moraćete da ga odložite. No, ne očajavate, u zamenu za putovanje, partner će vam prirediti prijatno iznenađenje. Upoznaćete krajem ovog perioda osobu kojom ćete biti opčinjeni i koja će duže vremena da vam se vrzma po glavi. Sada je dobra prilika da pokušate da popravite komunikaciju sa okolinom i bliskim prijateljima, jer je moguće da ste se udaljili usled prevelikih obaveza.

Postoji mogućnost da upoznate nekog na poslu, ali tek će vas ta osoba svojom upornošću navesti da razmislite da li biste mogli sa njom da funkcionišete u vezi. Uporno izbegavate poglede osobe koja se već duže vremena trudi da vas zavede.

I pored toga što pred vama stoje mnogi izazovi, na kraju nećete moći da odolite onom najbitnijem – emotivnom. Zato se opustite i uživajte u svemu što vam život priređuje. Partner dobro zna na koji način može da da vas šarmira.



Ljubavni horoskop za 26. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





