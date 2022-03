Horoskop za 31. mart: Bikovi, olakšajte savest, prijaće vam poveravanje

Šta nam predviđa horoskop za 31. mart

Ovan Ljubav:

Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban Vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.

Posao:

Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Bik Ljubav:

Nema potrebe da bežite pred istinom ili da potiskujete svoje emotivne želje.

Posao:

Sve ima zdravu granicu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima.

Zdravlje:

Olakšajte savest, prijaće Vam poveravanje.

Blizanci Ljubav:

Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.

Posao:

Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve Vaše ideje.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.

Posao:

Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji. Šta predviđa horoskop za 31. mart za preostale znake pogledajte u nastavku Lav Ljubav:



Posao:

Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.

Zdravlje:

Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.

Devica Ljubav:

Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Vaga Ljubav:

Delujete uznemireno, teško pronalazite svoju »mirnu luku« i emotivni predah. Nedostaje Vam poverenje u jednu blisku osobu.

Posao:

Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.

Posao:

Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šta predviđa horoskop za 31. mart za preostale znake pogledajte u nastavku Strelac Ljubav:

Nema potrebe da iskušavate osobu sa kojom se nalazite u ljubavnoj ili prijateljskoj vezi. Ublažite svoje kriterijume.

Posao:

Uporno izbegavate susret sa osobom koja ima posebne zahteve i negativan stav o Vašim poslovnim rezultatima.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivan način razmišljanja.

Jarac Ljubav:

U ljubavnom odnosu, zna se dobro šta je čija uloga. Navedite partnera da ispuni Vaša očekivanja. Budite kategorični.

Posao:

Stalo Vam je da potvrdite svoje sposobnosti pred saradnicima, ali ne možete da se opredelite za najbolje rešenje.

Zdravlje:

Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju. Vodolija Ljubav:

Partner ima poverenje u Vaše sposobnosti i prepušta Vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da Vas neko previše obavezuje.

Posao:

Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Važno je da osetite emotivnu toplinu u nečijem društvu.

Posao:

Očekuju Vas iznenadne komplikacije poslovno-finansijske prirode, ali to ne treba bitno da utiče na Vašu koncentraciju.

Zdravlje:

Nema razloga za preteranu zabrinutost. Horoskop za 31. mart preuzet sa sajta astrolook.com