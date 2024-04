U ovom horoskopskom znaku rađaju se najlepše žene: Malo koji muškarac može da im odoli

Najlepše žene rađaju se u ovom horoskopskom znaku

Lepota je u oku posmatrača, ali kada je ona klasična u pitanju, zvezde su posebno naklonjene jednom horoskopskom znaku. Za njima se najviše okreću na ulici, one su pune duha, harizmatične su i šarmantne, privlače pažnju i poglede čim se pojave u nekoj prostoriji. Rich Fury/Getty Images

One su – Vage. Oličenje kompletne lepote, savršena ravnoteža između one unutrašnje i one spoljašnje.

Sklad, harmonija, smirenost i ljubaznost koje poput virusa prenose i na druge. Nije ni čudo što su omiljene u svakom društvu.

Osećaj za pravdu, veština komunikacije i talenat za diplomatiju čine ih izuzetnim sagovornicama, a njihov modni stil i ukus su jedinstveni i retko kada greše prilikom izbora garderobe. Neilson Barnard/Getty Images

Nesebične su, uvek spremne da priskoče u pomoć drugima, a nije im problem ni da naprave kompromis kada shvate da bi to moglo da smiri strasti i ublaži neki konflikt.

Vage su vedre, pozitivne, osvajaju osmehom i izgledom. Kao što smo već rekli, krasi ih prirodna lepota – klasične, simetrične crte lica, pune usne, lepe oči.

Da je to sve istina mogu da potvrde i najlepše žene sveta. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Na prvom mestu je, s punim opravdanjem i razlogom, italijanska femme fatale Monika Beluči.





Ali, tu su i Ketrin Zita Džons, Kejt Vinslet, Bela Hadid, Bri Larson, Gven Stefani, Dakota Džonson, Gvinet Paltrou, Naomi Vots, Kim Kardašijan, Serena Vilijams... Pa, birajte!