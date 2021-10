Ljubavni horoskop za 17. oktobar: Ribe, na suprotan pol delovaćete privlačno poput magneta

Šta predviđa dnevni ljubavni horoskop za 17. oktobar?

Ovan

U optimističnom raspoloženju uživate u nekim romantičnim susretima ili u društvu osobe koja u Vama pokreće velike strasti. Vaše ponašanje na najbolji način odslikava ljubavno zadovoljstvo ili raspoloženje koje osećate u nečijem prisustvu. Tanka je granica spajanja ili razdvajanja u ljubavnom odnosu. Sačuvajte dobro raspoloženje, bez obzira na emotivni ritam i trenutni ishod. Važno je da sledite svoj unutrašnji instinkt. Razmena osećanja i energije između Vas i voljene osobe predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Ono što je po Vašem ukusu – odgovara i Vašem partneru. Ukoliko ste mladi ili slobodni, očekuju Vas uzbudljivi kontakti i susreti.



Bik

Delujete vrlo privlačno i inspirisani ste za novu emotivnu ulogu, ljubavnu romansu ili strasnu vezu. Novi događaji unose lagani nemir u Vaš porodični ili ljubavni život. Pod uticajem snažnih emocija često menjate svoje raspoloženje ili odluke. Ali, talas novih i uzavrelih emocija predstavlja put do zajedničke sreće. Važno je da usrećite svog partnera ili da osećate uzajamnu naklonost. U ljubavnoj perspektivi, dobro se dobrim vraća. Imate utisak da lako osvajate različite osobe koje pobuđuju Vašu emotivnu pažnju. Ukoliko ste mladi ili slobodni, uživajte u novim susretima u skladu sa svojim emotivnim potrebama. Slobodno pomerite neke dosadašnje granice i uspostavite nove kriterijume vrednosti u zajedničkom ili ljubavnom životu.

Photo by Dmitriy Ganin from Pexels

Blizanci

Za vas je ovo srećan period za ljubavni život. Ali, ovo je takođe i povoljan period za samoanalizu i za istraživanje dubljih nivoa, a to su problemi u odnosu koje je inače teže razumeti. Neko od vas će biti usmeren na istraživanje spiritualnih ili kulturoloških tema, traženje i otkrivanje istine u dvoje i, zašto da ne, otkrivanje sveta zajedno kroz “ljubavno carstvo i svetove”. Može se raditi o ljubavima koje su udaljene, o ljubavnoj priči sa nekim ko živi na drugom kraju sveta, ili jednostavno, o romantičnom putovanju u dvoje.





Rak

Preplavljeni ste različitim emocijama, sve što ima »ljubavni predznak« privlači Vašu pažnju i veliko interesovanje. Predosećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici, stoga pažljivo analizirate svog partnera ili osobu koja Vam se dopada. Ljubavni događaji koje naslućujete, imaju neku neobičnu draž i ispunjavaju Vas pozitivnim raspoloženjem. Emotivni sklad predstavlja najlepši odraz intimne sreće koja Vas prati. Mnoge stvari postaju dostižne, tek kada svoje misli i osećanja podelite sa bliskom osobom. U kombinaciji potentne mašte i zavodničkih sposobnosti, delujete veoma privlačno na svoju okolinu. Nema razloga da sumnjate u svoju ljubavnu sreću.



Dnevni ljubavni horoskop za 17. oktobar za preostale znake pronađite u nastavku teksta

Lav

Mogli biste osetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte da budete zreliji i konkretniji. Previše priče istina nikuda ne vodi, ali iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osećate dobro i ispunjeno. Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti srećni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. Uz pomoć svojih dragih prijatelja samci će zaboraviti brige i otvoriti se za nove mogućnosti.

Devica

Oni koji se nalaze na putovanju mogli bi doživeti ljubav iz svojih snova. Oni koji ne putuju, razmenjivaće lepe ideje s drugom stranom. Ojačaće povjerenje u vezama, a samci će biti skloni da traže samo svoj ideal. Ništa drugo neće dolaziti u obzir.

Pročitajte: Koja ste poznata ličnost prema horoskopskom znaku? Photo by alleksana from Pexels

Vaga

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su utorak i ceo vikend.

Škorpion

Delujete napeto u ljubavnom odnosu, ne dopada Vam se psihološki pritisak koji osećate i iritira Vas partnerovo ponašanje. Zbog emotivne nesigurnosti imate potrebu da proveravate svog partnera, pokušavate da utvrdite sličnosti i razlike koje Vas udaljavaju. Proverite svoje emotivne sumnje na vreme i preuzmite inicijativu. Ukoliko ste slobodni, neko će Vas šarmirati svojom atraktivnom pojavom ili neobičnim stilom udvaranja. Izuzetno Vas privlači kombinacija emotivne, strasne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Nema potrebe da komplikujete svoj emotivni odnos ili da postavljate »stroge uslove«, koje neko ne može da ispuni.



Dnevni ljubavni horoskop za 17. oktobar za preostala četiri znaka zodijaka pronađite u nastavku

Strelac

Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim emotivnim odnosima. Imaćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi rečima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspeti.

Jarac

Ako ste u vezi: Vaš bračni ili emotivni partner i vi imaćete mnogo ideja i predloga o tome kako biste mogli da poboljšate vaš zajednički život i unapredite vašu emotivnu vezu. Prijaće vam razgovori o raznim temama koje ćete voditi svakoga dana kad god budete u mogućnosti. To će vam pomoći da se lakše organizujete oko zajedničkih planova, a biće vam i zabavno. Prijaće vam zajednički izlasci, kako u restorane i kafiće, tako i na zajednička mesta na koja volite da idete, organizovaćete izlete na razn mesta, gde god budete mogli da se izdvojite iz gužve i gde možete da provedete vreme nasamo sa voljenom osobom.

Ako ste slobodni: Imaćete dobar nastup pred osobom koja vam se dopada i uspećete da privučete njenu pažnju. Potrudićete se da se prethodno dobro informišete o tome šta vašu simpatiju zanima, šta voli, za kakve se tipove interesuje i predstavićete joj se upravo kao neko koga zamišlja kao idealnu osobu. Pazite da ne preterate, jer ako se budete previše pretvarali da jeste ono što miste, doživećete neslavni kraj. Ako budete mudri i šarmantni, uspećete da je dobijete i uđete u novu vezu. Nešto starije osobe će biti strastvene i pune samopouzdanja. Neće oklevati da osobi koja im se dopada priđu direktno i sa reči pređu na dela. Faktor iznenađenja će im pomoći da postignu uspeh. Dalje već moraju da se dokažu.









Photo by Pavel Danilyuk from Pexels

Vodolija

Neki će u dragoj im osobi prepoznati svoj ideal partnera. Biće pomalo zbunjeni, ali i spremni na akciju. Takođe će ih sve više obuzimati potreba za nežnošću i pažnjom. Imaju pravo na to, pa neka izraze svoje potrebe. Dok će vam partner predlagati razne opcije kako da provedete slobodno zajedničko vreme, vi ćete stalno nešto prigovarati. Neki će duvati i u hladno i u svakoj sitnici videće razlog za brigu. Treba vam opuštanja i veselja.



Ribe

Ako ste u vezi: Bićete puni inicijative i stalno u pokretu, čime ćete pozitivno uticati na vašeg bračnog ili emotivnog partnera. Umećete da u vašu vezu unesete dinamiku i da ispunite svaki zajednički trenutak. Vaši predlozi će većinom biti prihvaćeni sa oduševljenjem. Vaš partner će vam se prepuštati i dopuštaće vam da predvodite i inicirate zajedničke aktivnosti, ali budite pažljivi da ne preterate u inicijativi. Dopustite vašem partneru da povremeno preuzima vođstvo, predlaže zajedničke trenutke, vodi glavu reč. Ako budete nastojali da se bude po vašem, doći će do neprijatne svađe u drugom delu meseca.

Ako ste slobodni: Počećete da privlačite osobe suprotnog pola poput magneta. Delovaćete izuzetno harizmatično, što će povećati vašu popularnost i doneti vam brojne šanse za ulazak u novu emotivnu vezu. Kako će i vaša strastvenost biti pojačana, moguće je da vam se dogodi i nekoliko prolaznih avantura pre nego što se odlučite za osobu sa kojom biste započeli ozbiljnu vezu. Čuvajte se pojačanih strasti jer biste mogli da se zaljubite u osobu sa kojom nećete imati sreće u ljubavi.