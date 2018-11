Sofija Rajović priznala svoju najveću grešku: Volela bih da vratim vreme, bilo je bespotrebno!

U emisiji Sanje Marinković, “Magazin In”, gostovala je i lepa glumica Sofija Rajović koja je pred gledaocima otkrila zbog čega se najviše kaje u životu.

Sofija je priznala da se ona jako pokajala zbog silikona koje je ugradila u svoje grudi, te je posavetovala devojke da prvo dobro razmisle pre nego što se odluče na takav korak.

– Ja sam verovatno jedna od retkih koja se pokajala. Volela bih da vratim vreme, nikad se u životu ne bih opredelila za grudi. Ako imate grudi koje već lepo izgledaju, što je bio moj slučaj, ali manje pameti pa sam to uradila sebi. Imala sam svoje grudi, bile su lepe, ali onda sam upala u neko žensko ludilo. Stvarno mislim da svaka žena treba dobro da razmisli pre nego što uradi to. Nemam problema, ali je bilo bespotrebno. Apelujem na to da dobro razmislite, da se dobro informišete, da shvatite da nije to baš tako kao što govore da sve prolazi u sreći i veselju, treba da volite telo koje imate i da uživate u tome, sve ostalo je bespotrebna komplikacija – navela je lepa glumica.