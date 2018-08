Slavica Ćukteraš: Neću da žrtvujem porodicu zarad popularnosti ili naslovne strane više

Pevačica Slavica Ćukteraš nedavno se na velika vrata vratila u estradne vode, a u intervjuu za VIP iskreno govori o svojoj prodici, karijeri i planovima…

Kako komentarišeš sve češća nasilja nad ženama, pa i dramu koju je preživela tvoja koleginica Nataša Bekvalac?

– Svaka žena to treba da kaže i prijavi. Živeti sa manijakom i budalom koja će da te bije pred detetom, to treba oterati u zatvor. Svaka žena treba da ima svoje ja i ne treba da trpi nasilje u porodici. Što se Nataše tiče, ne znam kako nije videla sve te stvari. Prosto, žena kada se zaljubi, ne zna šta radi, ni ono što vidi ne vidi.

Nikada nisi želela da eksponiraš svoj emotivni život, iako si znala da je tvoj sadašnji muž za ceo život. Zašto? – Želela sam da taj deo mog života ostavim samo za sebe. Kada počne naširoko da se razglaba o tome, onda nema kraja. Moj muž i moja ćerka će ostati van mog posla. Neću da ih žrtvujem zarad popularnosti ili naslovne strane više. Uživam u svojoj intimi i to mi najviše prija.

Da li ti je nedostajala publika dok si bila na pauzi?

– Nisam imala osećaj sve dok nisam ušla u studio. Od tog trenutka sam shvatila koliko mi je nedostajao posao.

Kada si se povukla iz javnosti, stalno se govorilo o tome da si napravila grešku, jer, prema rečima muzičkih stručnjaka, ti si bila ta koja je mogla da postane najveća zvezda iz jata „Granda”… – To nije bio jek moje karijere, već zatišje. (smeh) Hvala svima koji su tako pričali, drago mi je kada to čujem. Iza sebe imam veliki broj pesama koje se i dan-danas slušaju i moja publika očekuje da ću i dalje objavljivati takve pesme i neću iz razočarati. To je bila trenutna pauza, za koju nisam znala koliko će trajati.

Da li ti je čudno sad kad si se vratila?

– Ne, srećna sam! Pre sam bila jako umorna, nisam više mogla. Sada uživam u svemu.

Nakon povratka sa prvim singlom ljudi komentarišu samo tvoj izgled i činjenicu da izgledaš bolje nego ikad… Kako si uspela?

– Kao svaka žena, želela sam da vratim staru kilažu posle jednog dana. (smeh) Kod mene je genetika učinila svoje, išla sam i na treninge, ali sam vodila i računa o ishrani.

Kako si se snašla kao majka?

– Odlično! Vlada mi je najviše pomagao od prvog dana. Imala sam sreću da je on imao tu želju da nauči sve oko bebe. Neke stvari možda radi i bolje od mene.

Spekulisalo se o vašem venčanju. Da li si se udala, nisi… Šta je prava istina? – Udala se jesam. Bila je intimna ceremonija i zaista nisam videla ništa spektakularno u tome da pričam sad sam se udala… To je između nas dvoje i nisam želela da žrtvujem neke privatne stvari zarad naslovne strane, jer sam se ja udala u devetom mesecu. Trebalo je ranije da se uzmemo, ali sam imala mučnine, pa se to odužilo. (smeh)

Da li su ti se javljale kolege kada si otišla u medijsku ilegalu?

Tanja Savić ti je nedavno poručila da joj se javiš kako biste se ispričale… Kakav je sada vaš odnos?

– Stvarno? Nisam to čitala. Nas dve smo stalno punile stranice novina. Bilo je svakakvih priča, a mi smo morale sve to da preživimo. Priča o Tanji i Slavici će biti aktuelna do kraja naših karijera. (smeh) Između nas dve je sve OK, zaista.

Vas dve ste po mnogo čemu slične. Imale ste sve uslove da postanete velike zvezde, a onda ste odlučile da se posvetile porodici… – Kada je trebalo da dođe do vrha karijere, Tanja se tada povukla. Ipak, ona i dan-danas ima šansu da ostavi trag iza sebe. U momentu kada je ostavila karijeru, tada je imala pesmu na festivalu „Grand”. Posle toga se povukla i sve je prestalo. Bilo joj je očigledno dosta svega, kao i meni. Bili smo jako umorni imali smo svakodnevne nastupe… Jednostavno, možda smo se prezasitili.

Da li gledaš današnje „Zvezde Granda”? Nekako smo ranije svi znali ko su kandidati, ko su pobednici… Danas se sve to izgubilo i ljudi zaboravljaju toliko pevača koji prolaze iz godine u godinu…

– Ne gledam. Sada samo pratim „Bebi TV”. (smeh) Žao mi je što je sada tako jer ima puno talentovanih mladih ljudi koji izgledaju i pevaju dobro. Mislim da više nema medijskog interesovanja kao u periodu kada sam ja počinjala. Koliko god da smo mi bili popularni, nas su pravili mediji. Bili smo na svim naslovnim stranama, što se sada ne događa. Mislim da i Saša Popović zna da je to jedna hiperprodukcija, da se emisije prave radi gledanosti, a verujem da će oni koji vrede naći svoj put.

Sada su aktuelne pesme u kojima tvoje koleginice više recituju nego što pevaju. Da li bi i ti snimila takvu pesmu? – Na svakih deset godina se menja stil muzike u Srbiji. Na žalost ili na sreću, ja ne mogu da se priklonim tome. Ja to ne umem da pevam, mislim da mi ne stoji. Ostajem verna svom stilu, pa ako uspe, uspe, ako ne, nikom ništa.

Da li ćeš početi da nastupaš?

– Imam strah kako bi sve to izgledalo. Smatram da još nisam sposobna posle tolike pauze da izađem i zapevam. Nisam pevala tri godine i trebaće mi trening. (smeh)

Da li bi prihvatila ponudu da uđeš u rijaliti? – Nikada.

Da li bi volela da ti se ćerkica jednog dana bavi javnim poslom?

– Iskreno, nikako to ne bih volela.

Da li joj pevaš kada ostanete same?

– Učim je da peva i ona uživa u tome. Jedna je vesela devojčica, napredna i svaka majka hvali svoje dete. (smeh)

Je l’ mirna i dobra ili je zvrk?

– Dobra jeste, mirna nije. (smeh) Znaš kako se kaže, lepa baba i mirno dete ne postoje. (smeh)