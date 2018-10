Prekinut meč u Parizu: Novak otrčao ka čoveku u publici (video)

Da je srce Novaka Đokovića podjednako veliko i na terenu i van njega, teniser je dokazao bezbroj puta. Još se prepričava kako je protivniku iz BiH Mirzi Bašiću pozajmio patike kako bi mogli da odigraju susret, a sada je učinio još jedno dobro delo.

A post shared by ❤️🇷🇸Fan Page About Novak❤️🇷🇸 (@novak.djokovic72) on Oct 30, 2018 at 3:48pm PDT

View this post on Instagram



Novak je u startu mastersa u Parizu savladao Portugalca Souzu, a u finišu meča pozlilo je jednom gledaocu u u prvom redu.

The fans look after Novak, Novak looks after the fans ❤️@DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63

— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2018