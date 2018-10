Neda Ukraden i Hari Mata Hari: Sevdalinke su naša druga velika ljubav (video)

I Neda Ukraden i Hari Mata Hari će biti deo deo regionalnih koncerta Veče sevdaliki, gde će jedan deo koncerta će biti posvećen obeležavanju 60 godina umetničkog postojanja i rada istaknutog tuzlanskog interpretatora sevdalinki Nedžada Salkovića.

– Sevdalinke su moja druga velika ljubav , nešto što me razgali bilo da slušam dok neko drugi to izvodi ili sama pevam! Imala sam priliku, živeci u Bosni i pevajući sa majstorima te vrste muzike naučiti kako ss izvodi i interpretira pravilno, sa merom i i osećajnošću koja je glavna karakteristika ove vrste našeg muzičkog kulturnog nasleđa! Raduje me druženje sa publikom i kolegama sa kojima ću nastupati ,pogotovo sa Nedžadom Salkoviićem i Nedeljkom Bilkićem koji su velemajstori za tu vrstu pesme! I čestitam Nedžadu veliki jubilej, pratim ga ja polako – izjavila je Neda Ukraden i pozvala publiku da zajedno uživaju u Sava Centru 8.novembra



– Od kada sam postao svestan sveta oko sebe, slušao sam različite pevače koji su dolazili na časove pevanja u našu kuću kod dede Mehage. Tako da sam ja uz dedu zavoleo sevdalinke. Sevdalinka je bila osnova, na koju se vezala i zabavna i pop muzika. Sevdah je svačiji osećaj ljubavi i lepo je što se mladi, kao i poznati izvođači, okreću sevdalinci. Moje okretanje pop muzici bilo je logično, jer sam živeo u vremenu kada je pop muzika bila popularna. Tako sam i ja otišao u tom smeru, ali je u mojim korenima uvek ostala sevdalinka i uživam dok ih pevam – izjavio je Hari Varešanović.

Beogradska publika će imati prilike da uživa u pesmama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, koje će izvoditi pored Nedžada, Nede i Harija i Nedeljko Bilkić, Saška Janks, Izeta Milišić, Reuf Feković, Marija Šestić, Azra Husarkić, Elma Hadžić . Neke od pesama koje će izvoditi su i Žute dunje, Tebi majko misli lete, Emina, Ne klepeći nanulama, Čudna jada od Mostara grada, S one strane Plive, Lijepi li su mostarski dućani, Moj dilbere, Snijeg pade na behar na voće, Jutros mi je ruža procvjetala, Kad ja pođoh na Bembašu, Vino piju age Sarajlije i mnoge druge. Očekujte emotivno veče za pamćenje!